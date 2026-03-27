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Rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina, sin brillar, venció a Mauritania en La Bombonera pensando en el Mundial

La Selección Argentina superó a Mauritania, en La Bombonera, en el primer amistoso de la doble fecha FIFA de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Por UNO
Messi ingresó en la Selección argentina.

Messi ingresó en la Selección argentina.

La Selección Argentina le ganó 2 a 1 a Mauritania este viernes en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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La Seleccii&oacute;n argentina venci&oacute; a Mauritania con un gol de Enzo Fern&aacute;ndez.

La Selecciión argentina venció a Mauritania con un gol de Enzo Fernández.

Ahora el equipo campeón del mundo se medirá el próximo martes a las 20.15 con Zambia en el mismo escenario.

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El gol del partido fue marcado por Enzo Fernández a los 17 minutos del primer tiempo y a los 31' Nicolás Paz puso el segundo. Jordan Lefort descontó para los mauritanos a los 48' del complemento.

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A los 14' del primer tiiempo el arquero Diop le tapó un mano a mano a Nicolás mGonzález. Fue la primera llegada del elenco nacional.

Hasta que a los 17' desbordó por la derecha Nahuel Molina y le dio un gran pase a Enzo Fernández, quien abrió el marcador para los dirigidos por Lionel Scaloni.

A los 26' Enzo Fernández remató al arco y la atajó Diop. Fue una buena jugada en ataque de la Albiceleste.

A los 31' Nicolás Paz metió un gran tiro libre y así anotó su primer gol con la camiseta celeste y blanca.

Lionel Messi ingresó en el complemento y se lo notó enchufado. A los 9' el Diez remató apenas desviado tras combinar con Almada.

Pero el visitangte mejoró su producción y llegó dos veces al arco defendido por Dibu Martínez.

Jordan Lefort descontaba para la visita y se diluía el partido.

La síntesis de la Selección argentina vs. Mauritania:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama. DT: Aritz López Garai.

Goles: PT 16' E. Fernández (A) y 31' N. Paz (A). ST: Lefort (M).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

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