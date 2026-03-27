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Rumbo al Mundial 2026

Atento Scaloni: los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 que golearon en los amistosos

Los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 jugaron partidos amistosos. Tuvieron acción Austria, Jordania y Argelia y Scaloni los mira de reojo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni está atento a los amistosos internacionales.

Scaloni está atento a los amistosos internacionales.

Los rivales que tendrá la Selección argentina en el Mundial 2026 jugaron partidos amistosos este viernes. Tuvieron acción Austria, Jordania y Argelia y Scaloni los mira de reojo

El combinado austríaco goleó a Ghana por 5-1 en el estadio Ernst-Happel, en condición de local.

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Austria gole&oacute; a Ghana.

Austria goleó a Ghana.

Mientras que Jordania, otro rival que tendrá el equipo albiceleste en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, igualó por 2-2 con Costa Rica. El partido se en el Complejo Deportivo Mardan de Turquía y se produjo el debut de Fernando Bocha Batista al mando del conjunto tico.

En tanto, Argelia goleó por 7 a 0 a Guatemala, que iba a ser rival de la Albiceleste en esta fecha. En un duelo amistoso en el estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova, Italia, los africanos ganaron con contundencia.

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La Selección argentina cerrará la fecha FIFA el martes 31 de marzo ante Zambia, también en el estadio La Bombonera, a las 20:15.

Ese mismo día también jugarán lo que serán sus rivales en la fase de grupos de la cita mundialista Austria contra Corea del Sur (15:45 horas en en el estadio Ernst-Happel), Jordania frente a Nigeria (9 horas en el Amman International Stadium) y Argelia con Uruguay (15:30 horas Allianz Stadium de Turín).

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La FIFA estableció las fechas límite en la que los 48 equipos participantes del Mundial 2026 deberán confirmar sus listas preliminar y definitiva.

Las diferentes selecciones participantes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá deberán presentar una nómina preliminar de 55 jugadores hasta el lunes 11 de mayo.

Y hasta el sábado 30 de mayo tendrán tiempo de oficializarse los planteles definitivos de hasta 26 futbolistas que disputarán la máxima competencia futbolística a partir del 11 de junio.

El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026:

  • Fecha 1: Argentina vs. Argelia: martes 16/06, a las 22.00, en el Kansas City Stadium
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria: lunes 22/06, a las 14.00 en el Dallas Stadium
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania: sábado 27/06, a las 23.00 en el Dallas Stadium

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