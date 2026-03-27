Atento Scaloni: los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 que golearon en los amistosos

En tanto, Argelia goleó por 7 a 0 a Guatemala, que iba a ser rival de la Albiceleste en esta fecha. En un duelo amistoso en el estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova, Italia, los africanos ganaron con contundencia.

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La Selección argentina cerrará la fecha FIFA el martes 31 de marzo ante Zambia, también en el estadio La Bombonera, a las 20:15.

Ese mismo día también jugarán lo que serán sus rivales en la fase de grupos de la cita mundialista Austria contra Corea del Sur (15:45 horas en en el estadio Ernst-Happel), Jordania frente a Nigeria (9 horas en el Amman International Stadium) y Argelia con Uruguay (15:30 horas Allianz Stadium de Turín).

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La FIFA estableció las fechas límite en la que los 48 equipos participantes del Mundial 2026 deberán confirmar sus listas preliminar y definitiva.

Las diferentes selecciones participantes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá deberán presentar una nómina preliminar de 55 jugadores hasta el lunes 11 de mayo.

Y hasta el sábado 30 de mayo tendrán tiempo de oficializarse los planteles definitivos de hasta 26 futbolistas que disputarán la máxima competencia futbolística a partir del 11 de junio.

El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026: