El mal momento que vivió Julián Santero a su llegada a Neuquén para afrontar el Turismo Carretera

Julián Santero la pasó mal en Neuquén. El piloto mendocino vivió un mal momento a su llegada a esa provincia para afrontar el Turismo Carretera.
El piloto mendocino Julián Santero pasó por un mal momento a su llegada a Neuquén para afrontar el Turismo Carretera
Julián Santero la pasó mal en Neuquén. El piloto mendocino vivió un mal momento a su llegada a esa provincia para afrontar el Turismo Carretera.
Santero, el campeón 2024 del TC sufrió el robo de sus pertenencias en la capital de esa provincia y contó el hecho mediante una historia en su perfil de Instagram.
"Así me recibió Neuquén. Me robaron una valija negra con botas, buzo, Hans, cámara GoPro y DJI. Si alguien sabe algo me avisa. Hay recompensa, necesito todo para el finde”, dijo Santero en la publicación que difundió en sus redes sociales.
La publicación del mendocino -que nació en el departamento de Guaymallén hace 32 años- estaba acompañada por dos imágenes, la primera era de la Comisaria nro 41 el Barrio Don Bosco III, donde radicó la denuncia correspondiente. La otra foto era de la camioneta de donde le sustrajeron las pertenencias luego de reventar la ventanilla trasera del lado izquierda.
Como lo remarcó, estos elementos son clave para la seguridad y el rendimiento dentro del automovilismo profesional.
Santero afrontará la atractiva competencia en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén.
El episodio generó repercusión en el ambiente del automovilismo y entre los seguidores del TC, en la previa de una de las fechas más convocantes del calendario.
Se espera que las autoridades avancen en la investigación para identificar a los responsables del robo ocurrido en Neuquén.
Con su BMW Julián Santero se quedó con un gran triunfo en la final disputada en Viedma, Río Negro, por la segunda fecha del campeonato 2026 de Turismo Carretera.
Detrás del Mendocino Volador, de 32 años, completaron el podio los Ford Mustang de Mauricio Lambiris y Elio Craparo, que quedaron a 9/10 y 3"753 del líder, respectivamente.