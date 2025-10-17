Medicamentos PAMI: cuáles son los tipos de recetas vigentes hasta fin de año

Receta electrónica (color blanco)

Receta manual (color celeste), debidamente activada

PAMI les recuerda a los jubilados y pensionados afiliados que las recetas de color verde ya no son válidas y deben ser reemplazadas por una receta blanca electrónica o una celeste activa.

PAMI-recetas-electronicas-1 La receta electrónica agiliza y optimiza las gestiones médicas, permitiendo que los profesionales de la salud prescriban medicamentos de forma eficiente y con total confidencialidad.

Si recibís una receta manual celeste, es muy importante que consultes con tu médico o médica si está activada o podés validarla en el sitio web de PAMI.

Por otro lado, y muy importante también, para medicamentos especiales (oncológicos, antirretrovirales, etc.), aunque sean electrónicos, en ocasiones se puede requerir la receta electrónica impresa y firmada por el médico o médica.

Es la modalidad más utilizada y completamente digital

No requiere que el afiliado vaya al consultorio de su médico/a de cabecera solo para la prescripción. El médico/a la genera y se envía automáticamente al sistema de farmacias

No requiere activación previa

Para retirar el medicamento, generalmente solo necesitas tu DNI y credencial PAMI en la farmacia (el farmacéutico/a accede a la receta en el sistema)

Tiene una vigencia de 30 días desde su emisión (o desde la fecha indicada si es posdatada)

Receta manual (color celeste)

Sigue vigente, pero debe estar debidamente activada por el médico o por PAMI para ser aceptada en la farmacia

para ser aceptada en la farmacia Se utiliza principalmente para retirar:

Medicamentos oncológicos, antirretrovirales y medicamentos especiales También puede usarse para medicamentos ambulatorios (con algunas exclusiones como las tiras de diabetes y "Vivir Mejor")



PAMI: cómo se accede a la receta electrónica

Primero: asistir a la consulta con el médico de cabecera o especialista

Segundo: se le debe pedir que haga la receta electrónica, la cual vas a poder ver desde Mi PAMI

Y, tercero: hay que acercarse a la farmacia con DNI y credencial PAMI. El farmacéutico accede a la receta desde el sistema, sin necesidad de llevar una copia impresa

Se recuerda que para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, es necesario presentar la receta impresa y firmada por el médico.