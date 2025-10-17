Inicio Sociedad PAMI
Más simple

Medicamentos PAMI: cuáles son los tipos de recetas vigentes hasta fin de año

PAMI recuerda cuales son los tipos de recetas válidas que permiten a los jubilados y pensionados acceder a la cobertura de medicamentos de manera más simple

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
PAMI recuerda cuales son los tipos de recetas válidas para la dispensa de medicamentos.

PAMI recuerda cuales son los tipos de recetas válidas para la dispensa de medicamentos.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, maneja principalmente dos tipos de recetas válidas para la dispensa de medicamentos, permitiendo a los afiliados acceder a la cobertura de los remedios de manera más simple y segura.

PAMI es un organismo pionero en implementar la receta electrónica para tratamientos ambulatorios, con este sistema los jubilados y pensionados agilizan y optimizan sus gestiones médicas. Además, permite a los profesionales de la salud prescribir medicamentos de forma eficiente y con total confidencialidad.

PAMI-recetas-electronicas
PAMI es un organismo pionero en implementar la receta electr&oacute;nica para tratamientos ambulatorios, un sistema que permite acceder a la cobertura de medicamentos de manera m&aacute;s simple y segura.

PAMI es un organismo pionero en implementar la receta electrónica para tratamientos ambulatorios, un sistema que permite acceder a la cobertura de medicamentos de manera más simple y segura.

PAMI dio a conocer cuáles son los tipos de recetas vigentes para la dispensa de medicamentos

PAMI maneja principalmente dos tipos de recetas válidas para la dispensa de medicamentos:

  • Receta electrónica (color blanco)
  • Receta manual (color celeste), debidamente activada

PAMI les recuerda a los jubilados y pensionados afiliados que las recetas de color verde ya no son válidas y deben ser reemplazadas por una receta blanca electrónica o una celeste activa.

PAMI-recetas-electronicas-1
La receta electr&oacute;nica&nbsp;agiliza y optimiza las gestiones m&eacute;dicas, permitiendo que los profesionales de la salud prescriban medicamentos de forma&nbsp;eficiente&nbsp;y con total&nbsp;confidencialidad.

La receta electrónica agiliza y optimiza las gestiones médicas, permitiendo que los profesionales de la salud prescriban medicamentos de forma eficiente y con total confidencialidad.

Si recibís una receta manual celeste, es muy importante que consultes con tu médico o médica si está activada o podés validarla en el sitio web de PAMI.

Por otro lado, y muy importante también, para medicamentos especiales (oncológicos, antirretrovirales, etc.), aunque sean electrónicos, en ocasiones se puede requerir la receta electrónica impresa y firmada por el médico o médica.

Receta electrónica (color blanco)

  • Es la modalidad más utilizada y completamente digital
  • No requiere que el afiliado vaya al consultorio de su médico/a de cabecera solo para la prescripción. El médico/a la genera y se envía automáticamente al sistema de farmacias
  • No requiere activación previa
  • Para retirar el medicamento, generalmente solo necesitas tu DNI y credencial PAMI en la farmacia (el farmacéutico/a accede a la receta en el sistema)
  • Tiene una vigencia de 30 días desde su emisión (o desde la fecha indicada si es posdatada)

Receta manual (color celeste)

  • Sigue vigente, pero debe estar debidamente activada por el médico o por PAMI para ser aceptada en la farmacia
  • Se utiliza principalmente para retirar:

    • Medicamentos oncológicos, antirretrovirales y medicamentos especiales

    • También puede usarse para medicamentos ambulatorios (con algunas exclusiones como las tiras de diabetes y "Vivir Mejor")

PAMI: cómo se accede a la receta electrónica

  • Primero: asistir a la consulta con el médico de cabecera o especialista
  • Segundo: se le debe pedir que haga la receta electrónica, la cual vas a poder ver desde Mi PAMI
  • Y, tercero: hay que acercarse a la farmacia con DNI y credencial PAMI. El farmacéutico accede a la receta desde el sistema, sin necesidad de llevar una copia impresa

Se recuerda que para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, es necesario presentar la receta impresa y firmada por el médico.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar