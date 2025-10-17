Medicamentos PAMI: cuáles son los tipos de recetas vigentes hasta fin de año

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, maneja principalmente dos tipos de recetas válidas para la dispensa de medicamentos, permitiendo a los afiliados acceder a la cobertura de los remedios de manera más simple y segura.
PAMI es un organismo pionero en implementar la receta electrónica para tratamientos ambulatorios, con este sistema los jubilados y pensionados agilizan y optimizan sus gestiones médicas. Además, permite a los profesionales de la salud prescribir medicamentos de forma eficiente y con total confidencialidad.
PAMI dio a conocer cuáles son los tipos de recetas vigentes para la dispensa de medicamentos
PAMI maneja principalmente dos tipos de recetas válidas para la dispensa de medicamentos:
- Receta electrónica (color blanco)
- Receta manual (color celeste), debidamente activada
PAMI les recuerda a los jubilados y pensionados afiliados que las recetas de color verde ya no son válidas y deben ser reemplazadas por una receta blanca electrónica o una celeste activa.
Si recibís una receta manual celeste, es muy importante que consultes con tu médico o médica si está activada o podés validarla en el sitio web de PAMI.
Por otro lado, y muy importante también, para medicamentos especiales (oncológicos, antirretrovirales, etc.), aunque sean electrónicos, en ocasiones se puede requerir la receta electrónica impresa y firmada por el médico o médica.
Receta electrónica (color blanco)
- Es la modalidad más utilizada y completamente digital
- No requiere que el afiliado vaya al consultorio de su médico/a de cabecera solo para la prescripción. El médico/a la genera y se envía automáticamente al sistema de farmacias
- No requiere activación previa
- Para retirar el medicamento, generalmente solo necesitas tu DNI y credencial PAMI en la farmacia (el farmacéutico/a accede a la receta en el sistema)
- Tiene una vigencia de 30 días desde su emisión (o desde la fecha indicada si es posdatada)
Receta manual (color celeste)
- Sigue vigente, pero debe estar debidamente activada por el médico o por PAMI para ser aceptada en la farmacia
- Se utiliza principalmente para retirar:
Medicamentos oncológicos, antirretrovirales y medicamentos especiales
También puede usarse para medicamentos ambulatorios (con algunas exclusiones como las tiras de diabetes y "Vivir Mejor")
PAMI: cómo se accede a la receta electrónica
- Primero: asistir a la consulta con el médico de cabecera o especialista
- Segundo: se le debe pedir que haga la receta electrónica, la cual vas a poder ver desde Mi PAMI
- Y, tercero: hay que acercarse a la farmacia con DNI y credencial PAMI. El farmacéutico accede a la receta desde el sistema, sin necesidad de llevar una copia impresa
Se recuerda que para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, es necesario presentar la receta impresa y firmada por el médico.