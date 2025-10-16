Lentes gratis de PAMI: el beneficio que los afiliados deben conocer

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-1 PAMI significa Programa de Asistencia Médica Integral y es la obra social más grande de Argentina. Su nombre oficial es Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

PAMI: los jubilados y pensionados deben conocer el beneficio sobre los lentes gratis

El PAMI cubre una vez al año y sin cargo un par de lentes que son para ver de cerca y otro para ver de lejos o, un par de lentes bifocales por año prestacional. A esto y de forma excepcional, la obra social de los jubilados y pensionados les otorga otros anteojos aún cuando no haya pasado un año desde la última solicitud.

Para poder acceder a unos nuevos lentes gratis, el PAMI explica en su página web que el médico oftalmólogo debe realizar a mano una nueva orden por anteojos con la graduación correspondiente y justificación. La óptica será de libre elección en el territorio nacional.

PAMI-lentes-gratis-jubilados-1.jpg PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año prestacional.

Gracias al programa "Vía de Excepción", el PAMI permite que el adulto mayor acceda y solicite los lentes nuevos antes del año prestacional siempre y cuando sea bajo las siguientes circunstancias:

Robo

Extravío y rotura

Glaucoma

Cambio de graduación

Cirugía Quirúrgica

PAMI: qué documentación se necesita para acceder al programa Vía de Excepción

PAMI les brinda a los afiliados de forma excepcional anteojos nuevos, aunque no haya pasado un año prestacional, si cumple con los requisitos y presenta los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Credencial de afiliación

Prescripción oftalmológica de un médico de PAMI (orden manual), extendida a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de la firma del profesional y número de matrícula (tiene 150 días de validez). (No impresa - No online)

(orden manual), extendida a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de la firma del profesional y número de matrícula (tiene 150 días de validez). (No impresa - No online) Declaración Jurada, solo en los casos que el pedido de reposición es por robo / hurto / extravío

Resumen de historia clínica oftalmológica

PAMI: quién puede realizar el trámite "Vía de Excepción" para lentes nuevos

La prestación está a cargo de cada afiliado. Una vez atendido por el médico especialista, él mismo elige la óptica de cartilla del PAMI en donde gestionar sus anteojos. En caso de no poder trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente.

El afiliado deberá concurrir a la óptica para realizar la prueba.