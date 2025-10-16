Boca vs. Barracas: se confirmó día y hora del partido postergado tras la muerte de Miguel Ángel Russo

En este contexto, el ente organizador del evento confirmó día y horario en el que el Xeneize, de la mano de Claudio Úbeda, visitará al Guapo en el marco de la décimosegunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Barracas-Boca: día y hora confirmados

El estadio Claudio Fabián Tapia será sede del encuentro. Teniendo en cuenta que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las elecciones que se desarrollarán el domingo 26 de octubre, la Liga Profesional definió que en ese espacio se juegue el partido.