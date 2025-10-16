Boca vs. Barracas: se confirmó día y hora del partido postergado tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo obligó a que la Liga Profesional, con buen tino, decidiera postergar el partido que Boca debía afrontar ante Barracas Central el pasado sábado 11 de octubre. (Miguelo perdió la vida el miércoles 8).
Tras la suspensión del encuentro por la muerte de Miguel Ángel Russo, Barracas Central y Boca tienen nuevo día y horario
En este contexto, el ente organizador del evento confirmó día y horario en el que el Xeneize, de la mano de Claudio Úbeda, visitará al Guapo en el marco de la décimosegunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El estadio Claudio Fabián Tapia será sede del encuentro. Teniendo en cuenta que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las elecciones que se desarrollarán el domingo 26 de octubre, la Liga Profesional definió que en ese espacio se juegue el partido.
Boca visitará a Barracas Central el lunes 27 de octubre, a partir de las 16. De esta manera, los equipos (ambos con 17 unidades) se pondrán al día y, en caso de sumar de a tres, podrían convertirse en líderes de la zona si logran mantener la diferencia con los de arriba (Defensa y Justicia con 19, Central Córdoba con 18 y Estudiantes de La Plata con 18).
Antes de verse las caras, ambos equipos disputarán un compromiso previo. Barracas jugará en condición de visitante, ante Tigre el lunes 20, y Boca, por su parte, será local de Belgrano, el sábado 18 a las 18.