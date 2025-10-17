Marcelo Gallardo fue respaldado por un campeón del mundo: "No veo que River esté mal"

El técnico de River, Marcelo Gallardo, recibió el respaldo de un campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. Se trata del volante del Bayer Leverkusen de Alemania Exequiel Palacios.
El presente que atraviesa el equipo de Gallardo es el peor que sufrió el entrenador en sus dos ciclos en River y este sábado desde las 20.30 se la jugará cuando el Millo visite a Talleres de Córdoba. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores de América en cuartos de final ante el Palmeiras de Brasil, el Millonario acumula seis derrotas en los últimos siete partidos, una racha que no se daba desde hace tiempo en el conjunto del barrio porteño de Núñez.
Exequiel Palacios afirmó: “Como hincha siempre quiero que le vaya bien. De Gallardo no puedo decir nada, sólo darle las gracias porque fue el que confió en mí. No están ganando, pero no veo que River esté mal. No tengo dudas de que la situación va a cambiar”.
Palacios, quien nació en la localidad tucumana de Famaillá se refirió a Claudio Echeverri, un ex River con el que hoy comparte plantel en el Bayer Leverkusen de Alemania: “Lo tenía visto de la selección juvenil y de River. Es un jugador que me gusta por la potencia que tiene. Creo que al Leverkusen le va a dar muchas alegrías”.
“Soy privilegiado de poder estar en la selección porque Argentina continuamente sigue sacando jugadores. El listón está muy alto, hay muchos jugadores que lo están haciendo bien y estar ahí entre esos 23 ó 24 jugadores para mí es un orgullo, siempre lo dije. Estoy centrado en recuperarme bien, jugar minutos con mi club y luego hacerme un hueco en la lista para el Mundial”, añadió Palacios.
Por último, el mediocampista habló del astro argentino Lionel Messi al decir: “Nos sigue sorprendiendo día a día. Soy un privilegiado de poder compartir equipo, entrenamiento, cena, charla, cualquier cosa, lo que sea, en la Selección, con el mejor del mundo. Lo veo bien, con ganas. Hay que aprovechar hasta el final que él esté con nosotros en la Selección”.