Marcelo Gallardo fue respaldado por un campeón del mundo: "No veo que River esté mal"

Palacios, quien nació en la localidad tucumana de Famaillá se refirió a Claudio Echeverri, un ex River con el que hoy comparte plantel en el Bayer Leverkusen de Alemania: “Lo tenía visto de la selección juvenil y de River. Es un jugador que me gusta por la potencia que tiene. Creo que al Leverkusen le va a dar muchas alegrías”.

gallardo, river, copa libertadores Gallardo la pasa mal en River.

“Soy privilegiado de poder estar en la selección porque Argentina continuamente sigue sacando jugadores. El listón está muy alto, hay muchos jugadores que lo están haciendo bien y estar ahí entre esos 23 ó 24 jugadores para mí es un orgullo, siempre lo dije. Estoy centrado en recuperarme bien, jugar minutos con mi club y luego hacerme un hueco en la lista para el Mundial”, añadió Palacios.

Por último, el mediocampista habló del astro argentino Lionel Messi al decir: “Nos sigue sorprendiendo día a día. Soy un privilegiado de poder compartir equipo, entrenamiento, cena, charla, cualquier cosa, lo que sea, en la Selección, con el mejor del mundo. Lo veo bien, con ganas. Hay que aprovechar hasta el final que él esté con nosotros en la Selección”.