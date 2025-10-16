River visitará a Talleres por el Torneo Clausura: cambio de horario y el probable equipo que pondría Gallardo

River necesita ganarle el sábado a Talleres en el Kempes en un partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura para el que Marcelo Gallardo planifica varios cambios en el once inicial.
River necesita ganarle el sábado a Talleres en el Kempes en un partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura para el que Marcelo Gallardo planifica varios cambios.
River necesita ganarle el sábado a Talleres en el Kempes en un partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura para el que Marcelo Gallardo planifica varios cambios en el once inicial.
Por lo pronto, a raíz del cambio de horario de la Copa Libertadores Femenina, la hora de inicio del partido se adelantó para las 20:30 cuando estaba programado para las 22.15.
Tras cuatro derrotas consecutivas en la competencia local, y ante un rival acosado por el descenso, el conjunto Millonario necesita ganar para no ver peligrar sus objetivos de clasificar a los playoffs y entrar a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.
En esta situación está más que claro que Gallardo pondrá lo mejor que tenga disponible y recién después pensará en el viernes 24 cuando volverá a Córdoba y al Kempes para jugar con Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, el otro frente en el que River sigue en competencia.
Con Enzo Pérez aún sin poder entrenar a la par de sus compañeros, Marcelo Gallardo mantendría a Juan Portillo como volante central aunque previsto hacer varios cambios respecto de la derrota ante Sarmiento.
Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y el Huevo Acuña (en duda por una lesión) volvieron de la gira de la Selección argentina y Facundo Colidio y Sebastián Driussi disputan el lugar en la delantera para acompañar a Maxi Salas.
Gallardo estaría pensando en alinear a Franco Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Acuña o Milton Casco; Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Salas y Colidio o Driussi.