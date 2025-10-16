River visitará a Talleres por el Torneo Clausura: cambio de horario y el probable equipo que pondría Gallardo

En esta situación está más que claro que Gallardo pondrá lo mejor que tenga disponible y recién después pensará en el viernes 24 cuando volverá a Córdoba y al Kempes para jugar con Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, el otro frente en el que River sigue en competencia.

El probable equipo que pondría Gallardo ante Talleres

Con Enzo Pérez aún sin poder entrenar a la par de sus compañeros, Marcelo Gallardo mantendría a Juan Portillo como volante central aunque previsto hacer varios cambios respecto de la derrota ante Sarmiento.

driussi 1 Driussi puede ser titular.

Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y el Huevo Acuña (en duda por una lesión) volvieron de la gira de la Selección argentina y Facundo Colidio y Sebastián Driussi disputan el lugar en la delantera para acompañar a Maxi Salas.

Gallardo estaría pensando en alinear a Franco Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Acuña o Milton Casco; Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Salas y Colidio o Driussi.