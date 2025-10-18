Los pequeños y medianos ahorristas siempre miran su teléfono para saber cuál es la tasa de interés que pagan las billeteras virtuales. Es que los turbulentos momentos económicos de los últimos días marcaron cambios en el dólar, el plazo fijo y las billeteras virtuales como Mercado Pago
Mercado Pago: ¿cuánto gano si deposito $300.000?
La tasa de interés que Mercado Pago paga a sus clientes se mantiene en 35,6%. En lo que va de octubre ha sido muy estable
Una info a tener en cuenta es la decisión del Banco Nación de pagar una ganancia en las cuentas sueldo, al igual que lo hacía cualquier billetera digital, lo que obligó a la billetera de Mercado Libre a llevar y mantener su tasa que actualmente es del 35,6%. ¿Cuánto gano si deposito $300.000 en Mercado Pago?.
Las inversiones de pequeños y medianos ahorristas se inclinaron desde hace un tiempo a las billeteras virtuales. Si bien en los últimos meses la opción había perdido fuerza, todo cambió mucho en poco tiempo. A la novedad del Banco Nación que aplicó el pago de un retorno a sus clientes que dejen dinero en cuenta y la incertidumbre política y económica que provocan las próximas elecciones se suman las novedades diarias del precio del dólar.
¿Cuánto gano si deposito $300.000 en Mercado Pago?
La tasa anual de Mercado Pago está en 35,6% (estaba en 34,8% al 31 de agosto, subió en septiembre y se ha mantenido en este porcentaje) por lo que se volvió interesante para el pequeño y mediano ahorrista por mantener cierta estabilidad.
si bien es atractivo lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo desee. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.
Un panorama similar se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier banco. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.
Si se deposita $300.000 en Mercado Pago se puede ganar:
- Por día: $292,60.
- Por mes: aproximadamente $8.900.
- Por año: aproximadamente $106.800.
No hay que olvidar que, en el caso de mantener depositado el dinero -cualquiera sea la cantidad- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y variar la ganancia referida en esta nota.