Mercado Pago: ¿cuánto gano si deposito $300.000?

¿Cuánto gano si deposito $300.000 en Mercado Pago?

La tasa anual de Mercado Pago está en 35,6% (estaba en 34,8% al 31 de agosto, subió en septiembre y se ha mantenido en este porcentaje) por lo que se volvió interesante para el pequeño y mediano ahorrista por mantener cierta estabilidad.

si bien es atractivo lo que paga un plazo fijo, la billetera virtual de Mercado Libre tiene la ventaja de retirar el dinero en el momento que el ahorrista lo desee. Por el contrario, con el plazo fijo, el dinero queda depositado al menos durante 30 días, aunque con varios puntos más de interés.

Mercado Pago Los pequeños y medianos ahorristas "apuestan unos pesos" a las billeteras virtuales.

Un panorama similar se da con las inversiones en bonos o acciones a través de home banking en cualquier banco. Al momento de hacer efectivo el dinero hay que esperar 24, 48 o 72 horas (dependiendo del día en el que se intente hacer el trámite) para recuperar el dinero invertido.

Si se deposita $300.000 en Mercado Pago se puede ganar:

Por día: $292,60.

Por mes: aproximadamente $8.900.

Por año: aproximadamente $106.800.

No hay que olvidar que, en el caso de mantener depositado el dinero -cualquiera sea la cantidad- en la billetera virtual a lo largo de todo un año, la plata estará sometida a variaciones en la tasa de interés que pueden fluctuar varias veces y variar la ganancia referida en esta nota.