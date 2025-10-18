Ignacio Perruzzi, la joya mendocina de San Lorenzo, en la mira del fútbol europeo

Con solo 20 años, Nacho Perruzzi se convirtió en titular en los últimos partidos de Miguel Ángel Russo como DT de San Lorenzo y hasta el momento las estadísticas indican que ha disputado 18 encuentros oficiales.

Cuánto vale el pase de Ignacio Perruzzi

Perruzzi, quien comparte equipo en San Lorenzo con su hermano Francisco, integró la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20, pero quedó fuera sobre el final del plantel que está en la final del Mundial juvenil de Chile.

Valuado en 2 millones de euros según Transfermakt, Ignacio Perruzzi interesa al Sevilla al igual que su compañero Facundo Gulli aunque la crisis institucional que atraviesa el Ciclón hace que las negociaciones de una posible transferencia sean más difíciles de lo habitual.