Ignacio Perruzzi, la joya mendocina de San Lorenzo, en la mira del fútbol europeo

El mendocino Ignacio Perruzzi, una de las revelaciones de la temporada, se ganó la titularidad en San Lorenzo y podría seguir su carrera en Europa, más precisamente en La Liga española.
Aunque aún no hubo contactos formales entre los clubes, el Sevilla de España tiene un fuerte interés en el joven futbolista formado en Academia Chacras.
Medios españoles indicaron que el Director de Fútbol Profesional del Sevilla, Antonio Cardón, estuvo de visita en Argentina con el objetivo de recopilar información sobre el mediocampista, aunque no tuvo ningún contacto a nivel dirigencial.
Con solo 20 años, Nacho Perruzzi se convirtió en titular en los últimos partidos de Miguel Ángel Russo como DT de San Lorenzo y hasta el momento las estadísticas indican que ha disputado 18 encuentros oficiales.
Perruzzi, quien comparte equipo en San Lorenzo con su hermano Francisco, integró la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20, pero quedó fuera sobre el final del plantel que está en la final del Mundial juvenil de Chile.
Valuado en 2 millones de euros según Transfermakt, Ignacio Perruzzi interesa al Sevilla al igual que su compañero Facundo Gulli aunque la crisis institucional que atraviesa el Ciclón hace que las negociaciones de una posible transferencia sean más difíciles de lo habitual.