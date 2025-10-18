River juega en Córdoba con Talleres en un duelo entre dos equipos necesitados de un triunfo

En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil y su único triunfo fue ante Racing, en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.

Probables formaciones

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Adrián Franklin

Hora: 20:30. TV: TNT Sports Premium