Mezcla el cacao con un poco de bicarbonato para obtener grandes beneficios: cuáles son

Pocas son las personas que lo utilizan y muchas son las que no lo saben, pero lo cierto es que la mezcla entre el bicarbonato de sodio y el cacao puede darte un beneficio en particular. Esto se debe nada menos que a las propiedades de ambos elementos.
Sin entrar en rodeos, tienes que saber que la combinación entre el cacao y el bicarbonato puede ser ampliamente beneficiosa en el mundo de la cocina. ¿Qué ventajas puedes obtener a través de la misma?
Por qué se recomienda la mezcla de cacao y bicarbonato de sodio
La combinación de cacao y bicarbonato de sodio se recomienda en la repostería por la reacción química que se produce entre ambos, mejorando el sabor, el color y la textura de los productos horneados.
En concreto, el bicarbonato es una base y el cacao es ácido, por lo que juntos pueden tener varias ventajas en el mundo de la cocina. Además de mejorar el sabor de cada ingrediente, algunas de las más importantes son las siguientes:
- Oscurece la masa: el bicarbonato de sodio provoca una reacción alcalina que intensifica el color oscuro de la masa, logrando un tono más profundo y atractivo, como en los pasteles de chocolate o los brownies.
- Oscurece el cacao: elevar el pH del cacao mediante un agente alcalino, como el bicarbonato, produce colores más oscuros. Este es el mismo principio que se usa en el cacao alcalinizado o procesado holandés.
- Ayuda a la fermentación: el bicarbonato de sodio necesita un ácido para reaccionar y liberar gas (dióxido de carbono) que ayuda a que los productos horneados suban. El cacao natural proporciona el ácido necesario para que esta reacción ocurra.
- Contribuye a la estabilidad de la masa: el bicarbonato de sodio puede ayudar a que la masa tenga una estructura más estable, evitando que se desmorone.
Cómo usar esta combinación de manera segura
- Considera el tipo de cacao: usar bicarbonato de sodio con cacao natural sin alcalinizar.
- Usar la proporción adecuada: el bicarbonato de sodio es mucho más potente que el polvo de hornear. Una cantidad excesiva puede dejar un sabor jabonoso o salado.
- Combina con otros ingredientes secos: el bicarbonato debe mezclarse bien con los demás ingredientes secos, como la harina y el cacao, antes de incorporarlos a los ingredientes húmedos.
- Activa el bicarbonato con el ácido correcto: necesita un ingrediente ácido para reaccionar. El cacao natural es un ácido por sí mismo.
- Hornea inmediatamente: si dejas reposar la masa demasiado tiempo antes de hornearla, las burbujas de gas pueden escaparse, y el producto horneado no subirá como debería.