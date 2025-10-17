Está en Prime Video y tiene 110 minutos: la película de Robert Pattinson que es una adicción

robert pattinson Robert Pattinson protagoniza la película. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata High Life?

"Monte y su pequeña hija son los últimos supervivientes de una misión maldita y peligrosa a los confines del sistema solar. Ahora deben apoyarse mutuamente para sobrevivir mientras se precipitan hacia el olvido de un agujero negro", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La película sigue a un grupo de prisioneros condenados a muerte que son enviados en una misión espacial sin retorno hacia un agujero negro, con el objetivo de investigar fuentes alternativas de energía. En esta nave, bajo condiciones extremas, los internos son utilizados como sujetos de experimentos reproductivos liderados por una misteriosa científica, que lleva a cabo procedimientos invasivos sin su consentimiento.

La historia se centra especialmente en Monte, uno de los prisioneros, quien desarrolla una relación íntima y protectora con su hija, la única bebé nacida a bordo de la nave.

pelicula high life High Life combina aventura, suspenso y ciencia ficción. Imagen: Prime Video.

High Life tiene una narrativa no lineal y una estética sombría donde explora temas como la soledad, la sexualidad, la ética científica, la culpa y la posibilidad de redención en un contexto completamente aislado de la civilización. La película se aleja de los convencionalismos del género de ciencia ficción y ofrece una experiencia introspectiva y perturbadora, donde el espacio no representa tanto la frontera final, sino un espejo oscuro de la condición humana.

Como dato curioso, el físico francés y experto en agujeros negros Aurélien Barrau fue parte del proyecto como experto científico. Además, el artista danés-islandés Olafur Eliasson diseñó la nave espacial para la película, siendo su primera experiencia cinematográfica.

Elenco de la película