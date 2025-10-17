Prime Video tiene una biblioteca extensa con series, películas, documentales y reality shows para todas las preferencias. Dependiendo la situación sentimental, los usuarios pueden ver un drama romántico, una historia de acción, entre otras opciones. A continuación, te compartimos como recomendación una película de ciencia ficción y suspenso protagonizada por Robert Pattinson.
Está en Prime Video y tiene 110 minutos: la película de Robert Pattinson que es una adicción
Es una película de ciencia ficción en el espacio que medita sobre el sentido de la existencia en forma de fábula distópica. Está disponible en Prime Video
La plataforma de streaming ofrece contenido en múltiples idiomas, para que los suscriptores ajusten los subtítulos o el doblaje como prefieran. Además, se pueden descargar las series y películas para verlas sin conexión, durante un viaje largo o cualquier otro momento.
En este caso, el film recomendado es High Life, que se estrenó en 2018. Escrita y dirigida por la directora francesa Claire Denis y protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche. Es una película del espacio que medita sobre el sentido de la existencia en forma de fábula distópica, combinando suspenso y ciencia ficción.
Prime Video: ¿de qué trata High Life?
"Monte y su pequeña hija son los últimos supervivientes de una misión maldita y peligrosa a los confines del sistema solar. Ahora deben apoyarse mutuamente para sobrevivir mientras se precipitan hacia el olvido de un agujero negro", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La película sigue a un grupo de prisioneros condenados a muerte que son enviados en una misión espacial sin retorno hacia un agujero negro, con el objetivo de investigar fuentes alternativas de energía. En esta nave, bajo condiciones extremas, los internos son utilizados como sujetos de experimentos reproductivos liderados por una misteriosa científica, que lleva a cabo procedimientos invasivos sin su consentimiento.
La historia se centra especialmente en Monte, uno de los prisioneros, quien desarrolla una relación íntima y protectora con su hija, la única bebé nacida a bordo de la nave.
High Life tiene una narrativa no lineal y una estética sombría donde explora temas como la soledad, la sexualidad, la ética científica, la culpa y la posibilidad de redención en un contexto completamente aislado de la civilización. La película se aleja de los convencionalismos del género de ciencia ficción y ofrece una experiencia introspectiva y perturbadora, donde el espacio no representa tanto la frontera final, sino un espejo oscuro de la condición humana.
Como dato curioso, el físico francés y experto en agujeros negros Aurélien Barrau fue parte del proyecto como experto científico. Además, el artista danés-islandés Olafur Eliasson diseñó la nave espacial para la película, siendo su primera experiencia cinematográfica.
Elenco de la película
- Robert Pattinson es Monte.
- Mikoaj Gruss interpreta al joven Monte.
- Juliette Binoche como Dibs.
- André Benjamin es Tcherny.
- Mia Goth interpreta a Boyse.