Prime Video tiene un importante repertorio de series, películas, documentales y programas de televisión, así que los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre sus opciones favoritas. En esta oportunidad, compartimos como recomendación una ficción de drama adolescente, ideal para ver en tu tiempo libre.
Prime Video tiene una serie de drama adolescente que no te puedes perder
La serie cuenta con cinco temporadas con personajes divertidos, escenas hilarantes y divertidas. Está disponible en Prime Video
Este servicio de streaming tiene funciones interesantes para los suscriptores, pueden ver contenido en 4K, descargar títulos para ver sin conexión y obtener información sobre actores y escenas con la función X-Ray. Por otro lado, Prime Video ofrece la posibilidad de ver contenido en varios idiomas, además de que se puede acceder a eventos exclusivo en vivo.
La recomendación en cuestión es Chica Rara (Awkward), una serie original de Estados Unidos que estrenó su primera temporada en 2019. La serie se emitía por el canal MTV, y debido al éxito que tenía lanzó cuatro temporadas más.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Desde una relación secreta con un chico popular, hasta ser menoscabada por una chica mala y padres que simplemente no la entienden, la desgracia de Jenna servirá como catalizador para un cambio asombroso, pero no estará exento de algunos pasos en falso y contratiempos en el camino", revela la descripción de Prime Video.
La serie gira en torno a la vida de Jenna Hamilton, una chica que tiene una vida social inexistente, se siente invisible y no encaja en el instituto. Tiene dos amigas muy leales, pero el resto de la gente la ignora. Y tiene un blog, porque ya no se usa tener un diario.
Tras leer una carta cruel que ha recibido anónimamente, la joven tiene un accidente que todos interpretan como un intento de suicidio. A partir de ahí ya deja de ser invisible, pero no precisamente de la forma que ella quería: ahora todos la señalan y la miran por los pasillos. Tampoco ayuda que el que cree amor de su vida, el chico más popular del instituto, se haya acostado con ella y luego actúe como si no existiera.
Tráiler
Elenco
- Ashley Rickards es Jenna Hamilton.
- Beau Mirchoff interpreta a Matty McKibben.
- Nikki DeLoach como Lacey Hamilton.
- Jillian Rose Reed es Tamara Kaplan.
- Brett Davern interpreta a Jake Rosati.