Prime Video tiene una serie de drama adolescente que no te puedes perder

serie La serie se estrenó en 2019. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Desde una relación secreta con un chico popular, hasta ser menoscabada por una chica mala y padres que simplemente no la entienden, la desgracia de Jenna servirá como catalizador para un cambio asombroso, pero no estará exento de algunos pasos en falso y contratiempos en el camino", revela la descripción de Prime Video.

La serie gira en torno a la vida de Jenna Hamilton, una chica que tiene una vida social inexistente, se siente invisible y no encaja en el instituto. Tiene dos amigas muy leales, pero el resto de la gente la ignora. Y tiene un blog, porque ya no se usa tener un diario.

serie prime video Este drama juvenil lo tiene todo: romance, peleas, animadoras malvadas, atractivos jugadores de fútbol y una loca consejera escolar. Imagen: Paramount Plus.

Tras leer una carta cruel que ha recibido anónimamente, la joven tiene un accidente que todos interpretan como un intento de suicidio. A partir de ahí ya deja de ser invisible, pero no precisamente de la forma que ella quería: ahora todos la señalan y la miran por los pasillos. Tampoco ayuda que el que cree amor de su vida, el chico más popular del instituto, se haya acostado con ella y luego actúe como si no existiera.

Tráiler

Embed - Chica Rara - Awkward Promo en español latino MTVLA

Elenco