Prime Video: la película de Diane Keaton y Michael Douglas que tienes que ver sí o sí
Esta comedia romántica combina drama, risas y disparates. Está disponible para los usuarios de Prime Video
Keaton fue productora y directora estadounidense, pero destacó en su trabajo como actriz en papeles en El padrino y Dos extraños amantes. En 1977 la intérprete alcanzó el máximo reconocimiento con Annie Hall, de Woody Allen, por la que ganó el oscar a Mejor Actriz. El 11 de octubre de 2025 falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a PEOPLE.
En este contexto, recordamos a Diane con una de sus últimas películas. El film en cuestión es Juntos... pero no tanto (And So It Goes) que se estrenó en 2014 dirigida por Rob Reiner y escrita por Mark Andrus. A continuación, exploramos de qué trata.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Un egocéntrico corredor de bienes raíces consigue la ayuda de su vecina cuando de la nada aparece una nieta cuya existencia desconocía", revela la descripción oficial de Prime Video.
Deliberadamente ofensivo, el maduro agente inmobiliario Oren Little sólo quiere vender una casa más y retirarse. Mientras lo intenta, vive en un edificio del que es dueño, rodeado de vecinos que han formado una comunidad unida de la que él huye.
De repente Luke, el hijo de Oren, quien se encuentra distanciado de él, aparece de forma inesperada a pedirle un favor. Luke necesita que su padre cuide a su hija de nueve años, pero jamás le contó de su existencia. La pequeña se llama Sarah, tal como la difunta esposa de Oren.
El corredor de bienes raíces acepta de mala gana cuidar a la niña pero sin pensarlo se la deja Leah, su encantadora vecina que está conmovida por la tristeza de Sarah al ser separada de su padre. Sin embargo, con el paso del tiempo, la absurda expectativa de Oren de que ella se encargará de todo para que él pueda seguir con su vida, desaparece, pues Leah tiene sus propios problemas.
Elenco
- Michael Douglas como Oren Little.
- Diane Keaton como Leah.
- Sterling Jerins como Sarah.
- Annie Parisse como Kate.
- Rob Reiner como Artie.
- Albert Jones como Reggie.