Prime Video: la película de Diane Keaton y Michael Douglas que tienes que ver sí o sí

and so it goes Juntos... pero no tanto es una película estadounidense que se estrenó el 25 de julio de 2014. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Un egocéntrico corredor de bienes raíces consigue la ayuda de su vecina cuando de la nada aparece una nieta cuya existencia desconocía", revela la descripción oficial de Prime Video.

Deliberadamente ofensivo, el maduro agente inmobiliario Oren Little sólo quiere vender una casa más y retirarse. Mientras lo intenta, vive en un edificio del que es dueño, rodeado de vecinos que han formado una comunidad unida de la que él huye.

pelicula and so ir goes La película combina romance, comedia y drama. Imagen: Prime Video.

De repente Luke, el hijo de Oren, quien se encuentra distanciado de él, aparece de forma inesperada a pedirle un favor. Luke necesita que su padre cuide a su hija de nueve años, pero jamás le contó de su existencia. La pequeña se llama Sarah, tal como la difunta esposa de Oren.

El corredor de bienes raíces acepta de mala gana cuidar a la niña pero sin pensarlo se la deja Leah, su encantadora vecina que está conmovida por la tristeza de Sarah al ser separada de su padre. Sin embargo, con el paso del tiempo, la absurda expectativa de Oren de que ella se encargará de todo para que él pueda seguir con su vida, desaparece, pues Leah tiene sus propios problemas.

Tráiler de la serie

