Jugador de Boca huyó tras protagonizar un accidente vial: las imágenes que lo comprometen

luis-advincula-boca1.jpg Luis Advíncula, lateral de Boca, en el centro de la polémica.

La otra persona involucrada en el siniestro vial compartió un video en TikTok donde acusó: "Te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA".

Choque Advincula La denuncia de la conductora apunta a un jugador de Boca Juniors.

Todo indica que Luis Advíncula chocó con su auto Mercedes Benz el costado del auto de la damnificada que esperaba para ingresar a la ruta; luego el lateral perdió el control y finalizó sobre el cantero divisor. Después huyó de la escena del accidente vial sin siquiera cerciorarse del estado de salud de la conductora, además de no asistirla de ninguna manera.

Embed Denunciaron al jugador de Boca Juniors, Luis Advíncula, por causar un choque en la ruta pic.twitter.com/pGw9nbAWOR — Resumido.info (@Resumidoinfo) October 21, 2025

Según la denunciante la policía logró dar con el paradero del jugador de Boca, pero no le labraron ninguna acta, lo que despertó el desconcierto e ironía de la damnificada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad

Choque Luis Advíncula Las imágenes de la cámara de seguridad que captaron a Luis Advíncula.

¿Qué hará la Justicia?

Según informaron fuentes judiciales la causa que tiene a Advíncula como implicado ingresó en la oficina de la fiscal Florencia Belloc y de su secretario, Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora.