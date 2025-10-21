Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
¡Se escapó!

Jugador de Boca huyó tras protagonizar un accidente vial: las imágenes que lo comprometen

Boca vuelve a estar en el centro de la atención por un hecho extradeportivo: uno de sus jugadores protagonizó un accidente vial y se dio a la fuga

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Un jugador de Boca chocó y se escapó.

Un jugador de Boca chocó y se escapó.

Boca Juniors finalizó el fin de semana fuera de la zona de clasificación a los playoff de la Liga Profesional tras perder por 2 a 1 frente a Belgrano en La Bombonera y cayó a la novena posición con 17 puntos (aunque debe el encuentro con Barracas Central, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo).

Para colmo de males, se dio a conocer que uno de sus jugadores fue protagonista de un preocupante accidente vial que se mantuvo oculto hasta ahora y que tomó interés nacional ya que Infobae tuvo acceso a las cámaras de seguridad donde se lo ve al deportista escapando del lugar de la escena.

Jugador de Boca huyó tras protagonizar un accidente vial

Alrededor de las 1.20 de la madrugada del 28 de agosto Luis Advíncula manejaba en Canning, localidad del partido de Ezeiza, cuando ingresó con su vehículo a la rotonda de ingreso a la ruta provincial 58 con una particularidad: lo hizo en contramano, chocó el costado de un auto y huyó.

luis-advincula-boca1.jpg
Luis Adv&iacute;ncula, lateral de Boca, en el centro de la pol&eacute;mica.

Luis Advíncula, lateral de Boca, en el centro de la polémica.

La otra persona involucrada en el siniestro vial compartió un video en TikTok donde acusó: "Te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA".

Choque Advincula
La denuncia de la conductora apunta a un jugador de Boca Juniors.

La denuncia de la conductora apunta a un jugador de Boca Juniors.

Todo indica que Luis Advíncula chocó con su auto Mercedes Benz el costado del auto de la damnificada que esperaba para ingresar a la ruta; luego el lateral perdió el control y finalizó sobre el cantero divisor. Después huyó de la escena del accidente vial sin siquiera cerciorarse del estado de salud de la conductora, además de no asistirla de ninguna manera.

Embed

Según la denunciante la policía logró dar con el paradero del jugador de Boca, pero no le labraron ninguna acta, lo que despertó el desconcierto e ironía de la damnificada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad

Choque Luis Advíncula
Las im&aacute;genes de la c&aacute;mara de seguridad que captaron a Luis Adv&iacute;ncula.

Las imágenes de la cámara de seguridad que captaron a Luis Advíncula.

¿Qué hará la Justicia?

Según informaron fuentes judiciales la causa que tiene a Advíncula como implicado ingresó en la oficina de la fiscal Florencia Belloc y de su secretario, Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas