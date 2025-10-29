Sebastián Villa ya está en la historia de Independiente Rivadavia: "Pensé en tirar la toalla, pero Dios tocó la puerta"

El penal frente a River que le dio la clasificación histórica a Independiente Rivadavia

El último remate desde los doce pasos estuvo a cargo de Sebastián Villa. Un nerviosismo sobrevolaba en el campo de juego del Kempes. Silencio, silbatazo y pelota adentro desencadenaron la alegría del pueblo leproso bajo un cielo lluvioso en la provincia de Córdoba.

sebastian-villa-independiente-rivadavia-primera-division-gargantini El colombiano habló en exclusiva con El Siete.

"La celebración con mis compañeros, con el hincha, que siempre han estado ahí conmigo y me apoyaron desde que llegué al club, fue un agradecimiento a ellos. Ver a la gente llorando todos emocionados, a los niños, a mis compañeros. Es algo que uno sueña todos los días desde que se levanta para venir a entrenar. Todo futbolista sueña con ese momento y me tocó a mí patear ese último penal y pude convertir", contó Sebastián Villa en diálogo con El Siete.

Un penal que no era nada sencillo de patear teniendo en cuenta el peso que implicaba el mismo: "Era muy difícil, había que patearlo. Tuve la tranquilidad necesaria para poder ejecutarlo bien. Iba muy enfocado en poder marcar y poder pasar a la final que era muy importante para nosotros, para el club y para la provincia. Es uno de los penales más importantes de mi carrera", sentenció el atacante colombiano.

sebastian-villa-independiente-rivadavia-primera-division Se viene el sorteo de la camiseta de Villa en las redes de Grupo América.

La felicidad reina en estos días en el universo de Independiente Rivadavia. Pensando ya en Aldosivi y con el ánimo y entusiasmo que se presente en el horizonte con dicha final. "Estamos viviendo un momento muy especial con mis compañeros y el club. Tenemos muchas ganas de seguir haciendo historia".

Cómo le cambió la vida a Villa al llegar a Independiente Rivadavia: su resurgir como "el Ave Fénix"

A mediados de 2024, el colombiano firmó para el club Azul y comenzó a meterse en el corazón del hincha. Su vida en ese momento no era lo que esperaba en lo personal. Tenía una causa por abuso sexual a cuestas que arrastraba desde el 2021. Brindándose en el campo de juego y procurando volver a ser el jugador que alguna vez había sido, Villa se enfocó en salir adelante.

lepra 3 Villa es capitán y referente de la Lepra.

La semana pasada, la Justicia lo absolvió y para el capitán de la Lepra fue un volver a empezar: "Ha sido una semana muy importante en mi vida, tanto en lo deportivo como en lo personal. La Justicia habló por mí, fueron muchos años de incertidumbre, donde la pasé mal y también mi familia. Fueron cinco años muy difíciles donde la gente me gritó cosas que no eran ciertas. Esta semana empezó una nueva vida para mí y mi familia. Hoy estoy con una pareja que ha sido una bendición para mí y que creyó en mí desde el primer día. Cuando llegué acá dije que iba a resurgir como el Ave Fénix y lo estoy haciendo realidad", sentenció el colombiano sobre ese capítulo en su historia personal.

Embed - Sebastián Villa MANO A MANO con El Siete

Su mente recorrió lugares oscuros en ese momento. Luego de su estruendosa salida de Boca, y durante su paso por Bulgaria, el delantero de la Lepra pensó en dejar todo y abandonar. Por fortuna no fue así. "Cuando pasé esa situación tan difícil en mi vida pensé muchas cosas. Pensé en tirar la toalla pero Dios tocó la puerta y no me dejó caer. El apoyo de mi familia y colegas me ayudaron a salir adelante".

Embed - Relato de Chipi Rios en el penal de Sebastián Villa - Semifinal Copa Argentina 2025

Por eso Independiente Rivadavia ocupa un lugar trascendental en su vida: "Voy a estar siempre agradecido con el pueblo leproso que me dio la oportunidad, a Daniel (Vila) que apostó por mí. Besarme el escudo tiene un significado muy grande para mí y también para todos los hinchas porque estamos todos en el mismo camino y en una historia muy bonita. Estoy agradecido a todos por bancarme todo este tiempo, por tratarme de la mejor manera y cuidarme. La Lepra es familia y estoy muy identificado con el club", confesó Sebastián Villa.

El mensaje de Sebastián Villa para los hinchas de Independiente Rivadavia

A días de un encuentro sustancial en la historia de Independiente Rivadavia, el colombiano le dejó un mensaje a los simpatizantes de la Lepra: "Al hincha quiero decirle que estamos muy felices, que estamos a un paso de hacer historia. Que nos acompañen en la final y, sobre mí, voy a dar lo mejor hasta el último minuto que me toque estar en la institución. Ojalá podamos alzar ese título que queremos todos".