Piensa Omar Asad: el Godoy Cruz que prepara el DT para enfrentar a San Martín de San Juan
Godoy Cruz se medirá ante San Martín de San Juan el próximo domingo en un duelo clave por la permanencia
Por UNO
Godoy Cruz tendrá una prueba de fuego el domingo, en el Feliciano Gambarte, ante San Martín de San Juan por la fecha 14 del Torneo Clausura. En la casa bodeguera, el Tomba está obligado a imponerse al Verdinegro para salir del fondo de la tabla y escapar a los puestos de descenso.
Para el complejo desafío, Omar Asad y el cuerpo técnico trabajan a destajo desde su arribo para motivar a los jugadores y preparar una estrategia infalible que le dé el golpe de gracia a San Martín de San Juan. La buena noticia, el regreso de Santino Andino, la mala la salida de del Indio Fernández por llegar a la quinta amonestación.
El Godoy Cruz que prepara el Turco Asad para enfrentar a San Martín de San Juan
La semana pasada, Omar Asad abrió el entrenamiento para que los hinchas se acercaran a los jugadores en el Gambarte y les brindaran su aliento en la antesala en un duelo clave por la permanencia. Estos días, las prácticas en el Predio de Coquimbito han incluído varios ensayos con distintos intérpretes a los que habitualmente vienen siendo titulares.
Para enfrentar a San Martín de San Juan, la línea de 4 en el fondo se mantendría con una sola duda: Escobar o Rasmussen. Escobar ya recuperado de una contractura podría meterse en el once titular pero la duda pasa más por la estrategia del cuerpo técnico en cuanto a la ventaja que tiene Rasmussen de ya haber jugado partidos de esta índole. Además, en el lateral izquierdo podría darse el reemplazo de Juanse Morán por Andrés Meli.
Sin el Indio Fernández, los capataces del mediocampo serían Pol Fernández y Vicente Poggi. La incertidumbre pasaría por quiénes acompañarían a estos dos volantes. Asad probó con Maxi Porcel, el ex Vélez, como una suerte de enganche para proponer cambios de ritmo. Hizo lo propio con Walter Montoya y también con Luciano Pascual, éste último por su explosividad. En los carriles, iría de arranque Santino Andino más suelto por izquieda (una fija), acompañado posiblemente por Misael Sosa por derecha buscando un frente de ataque de velocidad y vértigo.
En ese cometido, Agustín Auzmendi podría salir, cambiando el esquema sin una referencia de área. De esta manera, la ofensiva recaería en los pateadores que se muevan por el frente de ataque.
Las entradas para Godoy Cruz vs San Martín de San Juan
Las entradas para asistir el encuentro ante el Verdinegro ya están disponibles en bodegueros.ar. Los socios con couta al día deberán seleccionar su ubicación, incluso si es sin costo, para poder asegurarse su lugar en el Gambarte.
No tendrán que realizar este procedimiento quienes hayan adquirido abonos para el torneo de Liga Profesional.