Piensa Omar Asad: el Godoy Cruz que prepara el DT para enfrentar a San Martín de San Juan

Para enfrentar a San Martín de San Juan, la línea de 4 en el fondo se mantendría con una sola duda: Escobar o Rasmussen. Escobar ya recuperado de una contractura podría meterse en el once titular pero la duda pasa más por la estrategia del cuerpo técnico en cuanto a la ventaja que tiene Rasmussen de ya haber jugado partidos de esta índole. Además, en el lateral izquierdo podría darse el reemplazo de Juanse Morán por Andrés Meli.

entrenamiento godoy cruz 1 Vicente Poggi sería titular en Godoy Cruz para enfrentar a San Martín de San Juan en un duelo clave por salvarse del descenso.

Sin el Indio Fernández, los capataces del mediocampo serían Pol Fernández y Vicente Poggi. La incertidumbre pasaría por quiénes acompañarían a estos dos volantes. Asad probó con Maxi Porcel, el ex Vélez, como una suerte de enganche para proponer cambios de ritmo. Hizo lo propio con Walter Montoya y también con Luciano Pascual, éste último por su explosividad. En los carriles, iría de arranque Santino Andino más suelto por izquieda (una fija), acompañado posiblemente por Misael Sosa por derecha buscando un frente de ataque de velocidad y vértigo.

En ese cometido, Agustín Auzmendi podría salir, cambiando el esquema sin una referencia de área. De esta manera, la ofensiva recaería en los pateadores que se muevan por el frente de ataque.

Las entradas para Godoy Cruz vs San Martín de San Juan

Las entradas para asistir el encuentro ante el Verdinegro ya están disponibles en bodegueros.ar. Los socios con couta al día deberán seleccionar su ubicación, incluso si es sin costo, para poder asegurarse su lugar en el Gambarte.

No tendrán que realizar este procedimiento quienes hayan adquirido abonos para el torneo de Liga Profesional.