Godoy Cruz vs San Martín de San Juan: ¿quién manda en Cuyo?

Godoy Cruz vs San Martín de San Juan: una fuerte rivalidad que anima la Región de Cuyo

En un breve repaso de las últimas temporadas de ambos, el raconto es favorable a Godoy Cruz. En este siglo, Godoy Cruz se impone con supremacía sobre San Martín de San Juan ostentando su 19 temporadas en la máxima división del fútbol argentino. Por su parte, el Verdinegro solo acumula 9 períodos en la Primera con varios ascensos y descensos.

Desde el 2000 a esta parte, el Bodeguero tuvo un solo descenso: en 2007. Luego de obtener la medalla de campeón en 2006 y subirse a la Primera por primera vez, el Tomba tuvo una oscura temporada y no pudo sostener la categoría, bajando nuevamente al Nacional B. Sin embargo, una buena apuesta dirigencial en lo futbolístico y un envalentonado espíritu en el plantel hicieron que Godoy Cruz retornara a la elite del fútbol argentino en el 2008. Torrico, Enzo Pérez, Villar, Fideo Fernández fueron algunos de los héroes de esa etapa conducida por Juan Manuel Llop.

godoy cruz 2007 Godoy Cruz en el ascenso a Primera División en 2008.

Por su parte, San Martín de San Juan tuvo un derrotero más adverso. Descendió en tres oportunidades (2007/08, 2012/13 y 2018/19) a la B Nacional y logró cuatro ascensos (2006/07, 2010/11, 2014 y 2024) en estos últimos 25 años. El último fue frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la final del Reducido del pasado año.

El historial

Entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan el historial está teñido no solo por el condimento de clásico que tiene cada encuentro sino también por los incidentes que lamentablemente han atravesado algunos de los enfrentamientos.

En números concretos, tombinos y verdinegros se han enfrentado en 46 ocasiones. El 26 de octubre de 2011 se disputó el primer Clásico de Cuyo en Primera División, fue por la fecha 12 del Torneo Apertura de ese año y el encuentro terminó 2 a 2 en el Malvinas Argentinas. Desde entonces, se enfrentaron en otras 11 ocasiones en la máxima categoría: hubo 6 triunfos para Godoy Cruz, 2 para San Martín y 3 empates.

godoy cruz vs san martin de san juan Godoy Cruz vs San Martín de San Juan, un clásico picante en Cuyo.

Antes, en la segunda división, hubo 25 cruces y, en el Torneo de Interior, 8 enfrentamientos. El saldo total entre todas las categorías da a San Martín de San Juan arriba en el historial con 17 triunfos para el Verdinegro, 15 para el Bodeguero y 14 empates.

En conclusión, el clásico del próximo domingo trae superioridad en distintos aspectos por cada lado, lo que refleja que una vez más ambos pondrán sobre la mesa lo mejor que tienen no solo por ser un tradicional enfrentamiento sino porque el descenso apremia y solo uno de los dos puede salvarse.