Godoy Cruz hizo oficial la salida de Ribonetto y confirmó el cuerpo técnico del Turco Asad

"El Club Godoy Cruz comunica que Walter Ribonetto dejó de ser el Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a Tino y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos", publicó el Tomba en sus redes sociales.

ribonetto Ribonetto fue despedido y Asad ya asumió en Godoy Cruz.

"¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT ya inició sus trabajos junto al plantel profesional este martes ¡Éxitos en esta nueva etapa!", recibió Godoy Cruz a su nuevo entrenador quien contará como colaboradores con ex jugadores del club como el Mago Ramírez, el Fideo Fernández y el Flaco Miranda.