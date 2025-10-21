Godoy Cruz hizo oficial la salida de Ribonetto y confirmó el cuerpo técnico del Turco Asad

Godoy Cruz hizo oficial este martes la salida de Walter Ribonetto y también la conformación del cuerpo técnico que acompañará a Omar Asad, quien ya está al frente del equipo.
"El Club Godoy Cruz comunica que Walter Ribonetto dejó de ser el Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a Tino y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos", publicó el Tomba en sus redes sociales.
"¡Bienvenido, Turco! Omar Asad es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT ya inició sus trabajos junto al plantel profesional este martes ¡Éxitos en esta nueva etapa!", recibió Godoy Cruz a su nuevo entrenador quien contará como colaboradores con ex jugadores del club como el Mago Ramírez, el Fideo Fernández y el Flaco Miranda.
En medio de un gran hermetismo, la comunicación de Godoy Cruz llega casi 24 horas más tarde de que todos los medios anunciaran el final del ciclo de Ribonetto y el inicio de la tercera etapa de Asad al frente del Expreso.
El debut del nuevo entrenador será en la fecha 14 ante San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, el primer fin de semana de noviembre, pero aún no tiene día ni horario establecido.
Además, se suman otros profesionales de la institución.