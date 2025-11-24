Juega en la Selección argentina y jugará la final de la Copa Libertadores, pero su técnico lo fulminó

Queda muy poco tiempo para que se dispute la final de la Copa Libertadores y en un momento donde los jugadores necesitan respaldo, el argentino está siendo duramente criticado por Abel Ferreira, quien hasta analiza reemplazarlo para el trascendental encuentro.

josé manuel lópez José Manuel López la está rompiendo en Palmeiras, por eso fue convocado a la Selección argentina.

Fue así que el técnico expresó en su última conferencia de prensa: "Es un tema que hablaré con él personalmente. Lo que yo pido es una cosa, y lo que él está haciendo es otra. Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo".

El delantero está teniendo grandes problemas para marcar y la última vez que mojó fue en la victoria por 5 a 1 frente a Bragantino el 15 de octubre, hace poco más de un mes.

En lugar de correr hacia adelante, corre hacia atrás.

Ante el mal rendimiento es que está analizando reemplazarlo para la final de la Copa Libertadores: "Si va a correr hacia atrás, es mejor poner a Mauricio o Facundo Torres".

Y agregó: "Es un delantero centro, no un armador. El entrenador tiene la táctica, pero la decisión es del jugador".

Flaco López - Selección argentina El Flaco lleva una asistencia con la Selección argentina.

Cuándo es la final de la Copa Libertadores que disputará el jugador de la Selección argentina

La final de la Copa Libertadores se realizará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú. Es el mismo escenario donde se jugó la definición de 2019 donde Flamengo dio vuelta el encuentro por 2 a 1 frente a River.

Argentina tenía supremacía sobre Brasil en cuanto Copa Libertadores, pero como en la edición 2025 se enfrentarán dos conjuntos brasileros llegarán a un empate con 25 títulos cada país.

Tanto Flamengo como Palmeiras tienen tres títulos del certamen internacional, por lo tanto el que gane alcanzará a River Plate y a Estudiantes de La Plata con cuatro Copa Libertadores.