Matías Muñoz tiene el gran desafío de jugar con Gimnasia y Esgrima en Primera División

El volante de Gimnasia y Esgrima Matías Muñoz está muy ilusionado con jugar en Primera. "Será algo histórico", dijo el mediocampista

Omar Romero
Matías Muñoz, una de las figuras de Gimnasia y Esgrima, habló de lo se viene en el 2026 en Primera División.

Matías Muñoz fue una de las figuras de Gimnasia y Esgrima en el ascenso que logró a Primera División. El volante, que llegó procedente de Unión La Calera Chile -su pase pertenecía a All Boys- se consolidó en el equipo que terminó ganando el torneo de la Primera Nacional y logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Mat&iacute;as Mu&ntilde;oz visit&oacute; a Radio Nihuil y estuvo en el programa Ovaci&oacute;n 90.

Matías Muñoz visitó a Radio Nihuil y estuvo en el programa Ovación 90.

El jugador que nació en Río Gallegos, y que tuvo sus inicios en la Patagonia habló con Ovación de este presente que está viviendo el Lobo.

Embed - Matías Muñoz, volante de gimnasia y Esgrima habló de la pretemporada del Lobo

Matías Muñoz en una entrevista que le dio a Ovación, en el estadio Víctor Legrotaglie, reconoció: "La verdad que estoy muy contento por el momento que me ha tocado vivir en este club. Desde el primer día que llegué me demostraron mucho cariño y se ha generado un vínculo importante con los hinchas y con la gente que trabaja en el club. Pudimos quedar en la historia del club con el ascenso".

"Será algo histórico jugar en Primera División, nos estamos preparando para lo que viene y tenemos grandes expectativas", reveló.

El jugador que se recibió de profesor de Educación Física se refirió al trabajo de pretemporada y contó: "No tenemos competencia, pero los entrenamientos son muy intensos y es muy importante para adquirir la mejor forma. Hemos quedado algunos jugadores de los que logramos el ascenso y estamos a la espera de los que van a llegar para jerarquizar este plantel".

Matías Muñoz y la nostalgia sobre los jugadores que se han ido

Son muchas las bajas que hubo en el plantel desde que ascendió a Primera. Sobre esta situación, Muñoz reconoció: "Es lo que más duele en el fútbol cuando se termina un proceso y hay compañeros que se van. Es doloroso y triste, pero es parte del fútbol y lo tomamos de esta manera".

