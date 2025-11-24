Matías Muñoz tiene el gran desafío de jugar con Gimnasia y Esgrima en Primera División

"Será algo histórico jugar en Primera División, nos estamos preparando para lo que viene y tenemos grandes expectativas", reveló.

El jugador que se recibió de profesor de Educación Física se refirió al trabajo de pretemporada y contó: "No tenemos competencia, pero los entrenamientos son muy intensos y es muy importante para adquirir la mejor forma. Hemos quedado algunos jugadores de los que logramos el ascenso y estamos a la espera de los que van a llegar para jerarquizar este plantel".

Matías Muñoz y la nostalgia sobre los jugadores que se han ido

Son muchas las bajas que hubo en el plantel desde que ascendió a Primera. Sobre esta situación, Muñoz reconoció: "Es lo que más duele en el fútbol cuando se termina un proceso y hay compañeros que se van. Es doloroso y triste, pero es parte del fútbol y lo tomamos de esta manera".