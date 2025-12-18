Inicio Ovación Fútbol Trofeo de Campeones
Trofeo de Campeones 2025: cuándo juegan Estudiantes vs. Platense y dónde verlo

Platense y Estudiantes, vencedores del Apertura y Clausura 2025 se cruzarán en el Trofeo de Campeones 2025, una imperdible final a partido único

Por UNO
Estudiantes y Platense juegan la última final del año.

Platense y Estudiantes, vencedores del Apertura y Clausura 2025 se cruzarán en el Trofeo de Campeones 2025, una imperdible final a partido único que se jugará en San Nicolás y consagrará al último campeón de la temporada del fútbol argentino

El encuentro que cerrará el año futbolístico se jugará este sábado 20 de diciembre, desde las 18, con TV por ESPN Premium y TNT Sports y arbitraje de Fernando Rey Hilfer.

roman gomez

Platense se ganó su lugar en el Trofeo de Campeones al conquistar el Torneo Apertura de la Liga Profesional tras recorrer un camino al título que no fue fácil ya que después de haber terminado sexto en la Zona B eliminó a Racing, River, San Lorenzo y finalmente a Huracán para coronarse.

"Si bien el desgaste fue grande, está en la mentalidad de cada uno afrontarlo. A esta copa le damos el mismo valor que todas, para seguir estando en la historia del club" (Román Gómez, Estudiantes) "Si bien el desgaste fue grande, está en la mentalidad de cada uno afrontarlo. A esta copa le damos el mismo valor que todas, para seguir estando en la historia del club" (Román Gómez, Estudiantes)

gomez

Más recientemente, Estudiantes sacó el otro boleto al Trofeo de Campeones al ganar el Torneo Clausura donde el octavo lugar en las posiciones le alcanzó para meterse en los playoffs y una vez allí superó a Rosario Central, Central Córdoba, el clásico con Gimnasia y Racing para terminar festejando un nuevo título local.

"No es una final más, la quiero ganar. Va a ser muy importante para todos poder quedar de vuelta en la historia del club" (Ignacio Vázquez, capitán de Platense) "No es una final más, la quiero ganar. Va a ser muy importante para todos poder quedar de vuelta en la historia del club" (Ignacio Vázquez, capitán de Platense)

Los campeones del Trofeo de Campeones

  • 2021: River
  • 2022: Racing
  • 2023: River
  • 2024: Estudiantes
Embed - #ConferenciaLPF | Román Gómez y Nacho Vázquez en la previa del #TrofeoDeCampeones

Los últimos 5 partidos entre Estudiantes y Platense

  • Estudiantes 1 - 1 Platense – Liga Profesional 2024
  • Estudiantes 1 - 2 Platense – Copa de la Liga 2024
  • Platense 2 - 1 Estudiantes – Copa de la Liga 2023
  • Platense 1 - 2 Estudiantes – Liga Profesional 2023
  • Platense 0 - 0 Estudiantes – Liga Profesional 2022

