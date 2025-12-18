Trofeo de Campeones 2025: cuándo juegan Estudiantes vs. Platense y dónde verlo

Platense y Estudiantes, vencedores del Apertura y Clausura 2025 se cruzarán en el Trofeo de Campeones 2025, una imperdible final a partido único que se jugará en San Nicolás y consagrará al último campeón de la temporada del fútbol argentino
El encuentro que cerrará el año futbolístico se jugará este sábado 20 de diciembre, desde las 18, con TV por ESPN Premium y TNT Sports y arbitraje de Fernando Rey Hilfer.
Platense se ganó su lugar en el Trofeo de Campeones al conquistar el Torneo Apertura de la Liga Profesional tras recorrer un camino al título que no fue fácil ya que después de haber terminado sexto en la Zona B eliminó a Racing, River, San Lorenzo y finalmente a Huracán para coronarse.
Más recientemente, Estudiantes sacó el otro boleto al Trofeo de Campeones al ganar el Torneo Clausura donde el octavo lugar en las posiciones le alcanzó para meterse en los playoffs y una vez allí superó a Rosario Central, Central Córdoba, el clásico con Gimnasia y Racing para terminar festejando un nuevo título local.