Trofeo de Campeones 2025: cuándo juegan Estudiantes vs. Platense y dónde verlo

"Si bien el desgaste fue grande, está en la mentalidad de cada uno afrontarlo. A esta copa le damos el mismo valor que todas, para seguir estando en la historia del club" (Román Gómez, Estudiantes)

Más recientemente, Estudiantes sacó el otro boleto al Trofeo de Campeones al ganar el Torneo Clausura donde el octavo lugar en las posiciones le alcanzó para meterse en los playoffs y una vez allí superó a Rosario Central, Central Córdoba, el clásico con Gimnasia y Racing para terminar festejando un nuevo título local.

"No es una final más, la quiero ganar. Va a ser muy importante para todos poder quedar de vuelta en la historia del club" (Ignacio Vázquez, capitán de Platense)

Los campeones del Trofeo de Campeones

2021: River

2022: Racing

2023: River

2024: Estudiantes

Los últimos 5 partidos entre Estudiantes y Platense