Los alimentos "inocentes" que pueden intoxicar a tu gato

Muchos dueños de mascotas creen que compartir comida humana es un gesto de cariño, pero en el caso de los gatos, puede ser un error grave. Veterinarios advierten que ciertos alimentos comunes pueden causar intoxicaciones, daños digestivos e incluso fallos orgánicos.
Según José Manuel Cano, periodista especializado en mundo animal con más de 10 años de experiencia, la leche, los embutidos y los dulces están entre los más peligrosos.
Los alimentos prohibidos según los especialistas
Cano propone la siguiente lista clara de alimentos que los gatos nunca deberían consumir:
- Leche y lácteos: los gatos son intolerantes a la lactosa; pueden causar diarrea y vómitos.
- Alimentos salados: embutidos, fiambres y snacks pueden provocar hipertensión y daño renal.
- Dulces y chocolate: el chocolate contiene teobromina, altamente tóxica para los gatos, pudiendo causar fallos hepáticos y neurológicos.
- Cebolla, ajo y puerro: pueden provocar anemia hemolítica, una condición potencialmente mortal.
- Cafeína y alcohol: incluso pequeñas cantidades pueden causar arritmias, convulsiones o coma.
- Carne, pescado y huevos crudos: riesgo de bacterias como Salmonella y deficiencias nutricionales.
Qué hacer si tu gato ingiere un alimento prohibido
Los veterinarios recomiendan actuar rápido: no inducir el vómito sin indicación profesional y acudir de inmediato a una la clínica veterinaria. Los síntomas más frecuentes son vómitos, diarrea, letargo, temblores y dificultad respiratoria.
La mejor prevención es mantener los alimentos peligrosos fuera de su alcance y ofrecer únicamente comida formulada para gatos. Es importante consultar con un veterinario especialista en nutrición, con respecto a este tema. También es clave educar a todos los miembros del hogar para evitar “premios” que puedan poner en riesgo su salud.
Si querés cuidar a tus mascotas, revisá qué alimentos tenés en casa y asegurate de que tus gatos no accedan a nada que pueda dañarlos.