Los alimentos "inocentes" que pueden intoxicar a tu gato

Leche y lácteos : los gatos son intolerantes a la lactosa; pueden causar diarrea y vómitos.

Alimentos salados : embutidos, fiambres y snacks pueden provocar hipertensión y daño renal.

Dulces y chocolate : el chocolate contiene teobromina, altamente tóxica para los gatos, pudiendo causar fallos hepáticos y neurológicos.

Cebolla, ajo y puerro : pueden provocar anemia hemolítica, una condición potencialmente mortal.

Cafeína y alcohol : incluso pequeñas cantidades pueden causar arritmias, convulsiones o coma.

Carne, pescado y huevos crudos: riesgo de bacterias como Salmonella y deficiencias nutricionales.

Cuidado con los alimentos que compartís con tu gato: lo que parece inofensivo puede causarle malestar o descomponerlo.

Qué hacer si tu gato ingiere un alimento prohibido

Los veterinarios recomiendan actuar rápido: no inducir el vómito sin indicación profesional y acudir de inmediato a una la clínica veterinaria. Los síntomas más frecuentes son vómitos, diarrea, letargo, temblores y dificultad respiratoria.

La mejor prevención es mantener los alimentos peligrosos fuera de su alcance y ofrecer únicamente comida formulada para gatos. Es importante consultar con un veterinario especialista en nutrición, con respecto a este tema. También es clave educar a todos los miembros del hogar para evitar “premios” que puedan poner en riesgo su salud.

Si querés cuidar a tus mascotas, revisá qué alimentos tenés en casa y asegurate de que tus gatos no accedan a nada que pueda dañarlos.