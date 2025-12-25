Alerta naranja: fuertes tormentas en la mayoría del país este 25 de diciembre

Alerta por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en todo el Norte del país.

mapa_alertas - 2025-12-24T183159.043 Estas son las provincias que se encuentran en alerta.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.