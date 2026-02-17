Gustavo Oriozabala ultima detalles para intentar cruzar a nado el lago Nahuel Huapi

Gustavo Oriozabala Gustavo Oriozabala en Bariloche.

El desafío del jueves: cruzar el Nahuel Huapi

Dos décadas después de nadar en las Islas Malvinas, Oriozabala tiene previsto cruzar este jueves el Lago Nahuel Huapi en una acción que también estará dedicada a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

Comenzará desde la costa de Arroyo Castilla y planea terminar en el Centro Cívico de Bariloche, logrando así atravesar el punto más ancho del Nahuel Huapi. El lugar de destino no es casual. Allí se encuentra el Memorial Malvinas, recientemente inaugurado, que cuenta con un homenaje a los caídos y un avión Mirage III.

Durante esta aventura extrema, estarán a su lado desde una embarcación no solo médicos y guardavidas, sino también Oscar Barrios, presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA). En el memorial malvinero lo esperarán otros excombatientes.

De cumplirse el reto propuesto, será el primer nadador de aguas abiertas en realizarlo en estas condiciones: sin traje de neopreno, sin vaselina, sin grasa en el cuerpo para disminuir el shock térmico. Solo con malla y antiparras, enfrentando temperaturas de entre 13 y 10 grados.

"Esta vez no nos vamos a poner nada, la clásica indumentaria de natación para que realmente se sienta el frío al máximo", explicó sin titubear Oriozabala en diálogo con Canal 7.

El entrenamiento

Consultado sobre el entrenamiento que ha estado realizando, Oriozabala explicó que lleva dos años preparándose. El cruce del Nahuel Huapi no será su único desafío porque después viajará a Estados Unidos para dar la vuelta completa a la Isla de Manhattan en Nueva York, una prueba de ultra distancia de 48,5 kilómetros.

En el lago patagónico atravesará 10 kilómetros, aunque aclaró que en línea recta son 8, pero debido a los fuertes vientos característicos de la zona la distancia se extiende un poco más.

"He estado nadando en el dique Potrerillos durante los meses de septiembre y octubre, y hace un mes viajé dos veces a Bariloche para entrenar en el mismo Nahuel Huapi. Así que ya conozco con qué me voy a enfrentar", afirmó.

El viaje al Nahuel Huapi

Gustavo viajará junto a 10 mendocinos entre técnicos, entrenadores y camarógrafos, incluido el equipo de Canal 7 que transmitirá en vivo la hazaña. En Bariloche lo esperarán otras 10 personas que forman parte del operativo logístico.

"Pensábamos hacerlo el martes, pero la Prefectura ya nos informó que los vientos superarán los 40 kilómetros por hora y recomendaron postergarlo", explicó.

Gustavo Oriozabala 3 Gustavo Oriozabala, junto a sus hijas.

Sus dos hijas también serán parte del equipo de apoyo. Federica, la mayor, forma parte del área técnica, mientras que Martina se dedicará a controlar su estado de salud durante toda la travesía. Martina será la intermediaria entre los médicos y Gustavo.