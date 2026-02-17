Con polémica, Independiente Rivadavia perdió ante Boca en el Bautista Gargantini

El reloj marcaba cuatro minutos cuando se dio una de las grandes polémicas de la jornada. Luciano Sábato se disponía a definir mano a mano ante Fernando Rodríguez y lo agarraron de la cintura, interrumpieron su marcha. Pese a lo evidente del agarrón, el árbitro (y también el línea) aplicaron el 'siga siga'.

A los 12' llegó una nueva aproximación para Independiente Rivadavia. Un centro desde el sector izquierdo de Julián Reyna encontró la cabeza de Lautaro Torres, quien no pudo darle potencia a su remate, el cual fue bien contenido por el arquero visitante.

Los minutos pasaron, los comandados por Nicolás Medina se hicieron dueños del mediocampo e incomodaron a un Boca que viene de ser campeón del Trofeo de Campeones 2025. Pese a este dominio, no llevaron mayor peligro al área visitante.

Antes de la media hora, cuando corría detrás de la pelota, Boca logró abrir el marcador. Un tiro libre perfecto de Rey Domenech cayó al corazón del área y encontró el pie de Gadiel Paoli, quien le ganó con facilidad a la marca de Gabriel Maya, quien puso el 1-0 para el Xeneize.

La Lepra lo buscó y contó con una situación clarísima sobre el cierre de la primera etapa. Un tiro libre de Reyna estrelló en el ángulo superior derecho de Rodríguez y provocó el "¡Uuuuh!" de todos los presentes. Pero el peligro no terminó allí. El rebote le quedó a Arias, que la paró de pecho y definió de zurda, pero su remate se fue apenas desviado.

La Lepra lo buscó, pero no pudo

Independiente Rivadavia salió con todo en busca de la igualdad. Obligado por la desventaja en el marcador, y por ser el dueño de casa, la Lepra lo busco y contó con dos situaciones claras en los primeros minutos.

A los 4' una pared entre Axel Leiva y Reyna culminó con el primero llegando hasta el fondo de la cancha y tirando el centro atrás para la llegada de Sábato. El Rifle, de zurda, definió incómodo y su remate se fue lejos.

Rápidamente, la Lepra volvió a tener una chance clara para igualar el marcador. Un córner al segundo palo de Reyna encontró la cabeza de Torres. En el camino Maya la desvió y parecía ser el empate, pero Santiago Zampieri apareció para despejarla en la línea.

De tanto ir, el Azul (hoy vestido de blanco), dejó espacios en el fondo. A los diez minutos Leonel Flores habilitó a Tomás Márquez, quien enganchó dentro del área y definió ante la salida de Bravo, quien de gran manera le bajó la persiana al arco que da a la popular sur del Bautista Gargantini.

A los 22 minutos, Boca avisó nuevamente. Márquez recibió en tres cuartos, quizo jugar una pared, el rebote lo benefició y continuó su carrera en ataque. Llegando a la medialuna del área remató y la pelota pasó por encima del travesaño.

Pasada la media hora de juego, Independiente Rivadavia comenzó a meter al Xeneize contra su arco. Después de desperdiciar dos tiros libres cerca del área, la más clara llegó a través de un cabezazo de Sabato, que se fue pegadito al palo derecho de Rodríguez.

A los 40' llegó una nueva chance para el Azul. Un nuevo córner desde la derecha terminó con el remate de Sergio Ortiz, quien remató incómodo. Su disparo se fue muy por encima del travesaño.

A los 42 minutos apareció, una vez más, la figura de Bravo para mantener con vida a su equipo. Rodrigo Bacidalupe contó con dos remates desde adentro del área: el primero tras un yerro de Leiva, que fue desactivado por el arquero, el segundo se fue apenas desviado.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia en Reserva

Luego de haberle ganado a Atlético Rafaela 2-0 y de haber caído ante Independiente, Independiente Rivadavia sufrió una nueva derrota. Esta vez ante Boca en el Bautista Gargantini.

A continuación, los próximos compromisos del equipo comandado por Nicolás Medina:

Fecha 4 vs. Ferro (visitante)

Fecha 5 vs Huracán (local)

Fecha 6 vs. Estudiantes de Río Cuarto (visitante)

Tabla torneo proyección fecha 3 Así quedó la tabla de posiciones de la Zona B.

Lo que se le viene a Boca en Reserva

A continuación, los próximos compromisos del equipo comandado por Mariano Herrón: