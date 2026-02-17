Copa Argentina: Tigre será el rival de Independiente Rivadavia en los 16avos de final

El Matador de Victoria se impuso por 2 a 0 a Claypole en un partido jugado en el estadio del Deportivo Morón y volverá a encontrarse con la Lepra, tal como ocurrió en los cuartos de final del año pasado.

tigre 2 Tigre anda derecho y avanzó en la Copa Argentina.

Los goles del equipo de Diego Dabove fueron convertidos a los 12' de la segunda parte, con un cabezazo del defensor Ramón “Cachila” Arias, y a los 5' de descuento de la segunda parte por David Romero.