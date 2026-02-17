Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina: Tigre será el rival de Independiente Rivadavia en los 16avos de final

Tigre, puntero en la Zona B del Torneo Apertura, avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina y será el próximo rival de Independiente Rivadavia

Por UNO
Tigre se volverá a encontrar con la Lepra.

Tigre, puntero en la Zona B del Torneo Apertura, avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina y será el próximo rival de Independiente Rivadavia en la competencia.

El Matador de Victoria se impuso por 2 a 0 a Claypole en un partido jugado en el estadio del Deportivo Morón y volverá a encontrarse con la Lepra, tal como ocurrió en los cuartos de final del año pasado.

tigre 2
Tigre anda derecho y avanzó en la Copa Argentina.

Los goles del equipo de Diego Dabove fueron convertidos a los 12' de la segunda parte, con un cabezazo del defensor Ramón “Cachila” Arias, y a los 5' de descuento de la segunda parte por David Romero.

Embed - Tigre 2 - 0 Claypole | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Aldosivi pasó de ronda en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras golear con autoridad y jerarquía por 3 a 0 a San Miguel, en Florencio Varela, por los 32avos. de final del certamen.

Embed - Aldosivi 3 - 0 San Miguel | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Con los goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero en contra, el conjunto marplatense capitalizó errores defensivos del equipo de Gustavo Coleoni y resolvió el cruce sin despeinarse.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0

Martes 17 de febrero

  • River - Cdad. de Bolívar, a las 22 en Villa Mercedes

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

