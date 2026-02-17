El Deportivo Maipú pagó a un precio alto las distracciones

Ahora y a lo largo del torneo de la Primera Nacional van a parecer este tipo de situaciones de juego, y es allí donde los protagonistas (cuerpo técnico y jugadores) trabajan y van corrigiendo con el correr de los partidos para achicar el margen de error.

Alexis Matteo analizó la derrota del Deportivo Maipú

El entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo, dividió en varias partes el análisis de la caída ante Agropecuario como visitante, aunque "la más importante son las distracciones que tuvimos y en esta categoría se pagan caro".

Para el DT cruzado a veces los errores tácticos son comunes en la Primera Nacional porque "no hay mucho misterio".

"Pero el equipo o el jugador que se distrae en determinadas acciones de juego como las pelotas paradas se pagan caro", reiteró al respecto de los goles del local.

Volver con las manos vacías para Matteo no era lo justo, sin embargo admitió "pecamos de ser un plantel joven de los cuales muchos están dando sus primeros pasos y están adquiriendo experiencia".

"Sabemos que esto puede pasar, pero trabajamos mucho para que no vuelvan a ocurrir".

Pensando en Atlético Rafaela, rival que Maipú va a recibir el próximo sábado a las 20, comentó que ante todos los rivales "hacemos un plan de juego, analizamos su fortaleza y debilidades, y en base a eso armamos una estrategia".

"Va a ser duro como van a ser todos los partidos, hay que trabajar lo menor posible y analizar para no errar", sentenció.

¿Cuándo podría volver a sumar minutos Matías Viguet?

El atacante Matías Viguet ya se encuentra recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión grave que sufrió el 1° de junio del 2025 ante Atlanta por la fecha 17.

Luego de largos ocho meses, el oriundo de La Dormida (Santa Rosa) podría reaparecer en la fecha 4 cuando el Deportivo Maipú reciba a Gimnasia y Tiro de Salta, encuentro programado para el domingo 8 de marzo a las 20.

Si bien para el partido por Copa Argentina ante Riestra estuvo entre los convocados y en el banco de suplentes, el extremo zurdo no sumó minutos.

Matías Viguet ya viene entrenando a la par del grupo desde hace varias semanas, ahora tiene que ponerse bien desde los desplazamientos y el ritmo futbolístico que lleva su tiempo también.