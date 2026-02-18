Si tu control remoto no funciona, no te asustes: descubre el botón oculto que traen los Smart TV para casos de emergencia

televisor Algunos televisores ocultan estos botones en la parte de atrás del Smart TV.

Su presencia garantiza que, incluso ante fallos técnicos del sistema, el televisor no se convierta en un objeto inútil, permitiendo manejar funciones vitales como el encendido, el ajuste de volumen o el cambio de fuente de entrada.

Localizar estos botones requiere, en muchos casos, una inspección minuciosa del equipo, ya que están diseñados para no romper la armonía visual del panel. Las ubicaciones varían significativamente según el fabricante y el modelo.

Por ejemplo, en modelos Sony, los botones se agrupan en pequeños paneles en la parte o protegidos bajo tapas plásticas. Por otro lado, marcas como LG suele esconder el botón de emergencia justo debajo del logotipo frontal o tras el indicador LED.

En el caso de Samsung, la firma surcoreana suele optar por colocar un botón multifunción en el centro de la parte inferior del marco o en el panel posterior, buscando siempre mantener un perfil estético impecable sin sacrificar el acceso a configuraciones básicas.

control remoto Estos botones son para usar en caso de que el control remoto no funcione.

Por su parte, otras marcas de menor reconocimiento como Xiaomi, TCL e Hisense, suelen ocultar sus botones de respaldo en los laterales o en la esquina inferior derecha. Por ende, dependiendo del modelo de Smart TV, será necesario recorrer visualmente cada parte del dispositivo y hallarlos.