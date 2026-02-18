Si tu control remoto no funciona, no te asustes: descubre el botón oculto que traen los Smart TV para casos de emergencia

Cualquier persona que tenga un Smart TV en casa puede experimentar el caos y el temor cuando se daña el control remoto o cuando sus pilas dejan de funcionar. Sin embargo, ante estos casos las empresas fabricantes han instalado botones ocultos en distintas partes del televisor. De esta forma, solo bastará con descubrirlos y a continuación te diré dónde encontrarlos.
Pocos lo saben: estos son los botones ocultos que traen los Smart TV
Para mejorar el diseño de los televisores y hacerlos más sofisticados, los fabricantes quitaron las botoneras que estos artefactos traían al frente, justo debajo de la pantalla. Estos botones ahora están ocultos, por lo que es necesario saber dónde se encuentran para utilizarlos en caso de emergencia.
A pesar de que la experiencia de usuario está diseñada para ser 100% inalámbrica con los controles remotos que traen botones para cada función del Smart TV, marcas líderes como Sony, LG o Samsung no han renunciado a los controles manuales. Estos botones actúan como un recurso de emergencia crucial para situaciones cotidianas, como el agotamiento repentino de las pilas del mando, daños en el control o su simple extravío entre los almohadones del sillón.
Su presencia garantiza que, incluso ante fallos técnicos del sistema, el televisor no se convierta en un objeto inútil, permitiendo manejar funciones vitales como el encendido, el ajuste de volumen o el cambio de fuente de entrada.
Localizar estos botones requiere, en muchos casos, una inspección minuciosa del equipo, ya que están diseñados para no romper la armonía visual del panel. Las ubicaciones varían significativamente según el fabricante y el modelo.
Por ejemplo, en modelos Sony, los botones se agrupan en pequeños paneles en la parte o protegidos bajo tapas plásticas. Por otro lado, marcas como LG suele esconder el botón de emergencia justo debajo del logotipo frontal o tras el indicador LED.
En el caso de Samsung, la firma surcoreana suele optar por colocar un botón multifunción en el centro de la parte inferior del marco o en el panel posterior, buscando siempre mantener un perfil estético impecable sin sacrificar el acceso a configuraciones básicas.
Por su parte, otras marcas de menor reconocimiento como Xiaomi, TCL e Hisense, suelen ocultar sus botones de respaldo en los laterales o en la esquina inferior derecha. Por ende, dependiendo del modelo de Smart TV, será necesario recorrer visualmente cada parte del dispositivo y hallarlos.