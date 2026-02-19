En Argentina, la Ayuda Escolar Anual es un beneficio para familias con hijos de 4 a 17 años con el fin de ayudar económicamente el inicio del ciclo lectivo y se requiere de la presentación en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de un certificado escolar actualizado.
¿De cuánto será la Ayuda Escolar en 2026?
La Ayuda Escolar es un beneficio anual para familias con hijos de 4 a 17 años y requiere la presentación en ANSES de un certificado escolar actualizado
ANSES confirmó en su página web que la fecha de inicio para el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 será a partir de marzo. Este depósito automático es para aquellos padres que hayan presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre.
ANSES: ¿qué se sabe sobre el monto de la Ayuda Escolar en el 2026?
"Esta asignación se cobra una vez al año. En marzo de 2026 comienza el pago de la Ayuda Escolar Anual", dice la ANSES en el apartado "Monto".
Tras la publicación del Decreto 63/2025, en 2025 fue de $85.000 por hijo. ¿Será el mismo en 2026? El destino de este beneficio es contribuir a la adquisición de materiales, uniformes o cualquier elemento relacionado con el comienzo del ciclo lectivo.
Aquellos casos que no reciban de forma automática la Ayuda Escolar 2026 en marzo, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior.
La modalidad de acreditación se mantiene sin cambios ya que el dinero se transfiere directamente a la cuenta del titular una vez que el certificado escolar ha sido presentado y validado por ANSES.
Por ahora, tanto el mecanismo de gestión como los requisitos de acceso y la dinámica de acreditación se mantienen, a la espera de la actualización oficial del monto para 2026.
Cómo realizar el trámite para cobrar la Ayuda Escolar
ANSES les recuerda a los interesados que la presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años. Y, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES. Para más información ingresá a las preguntas frecuentes de Ayuda Escolar Anual.
Es importante tener en cuenta los topes de ingreso vigentes, hasta febrero, por cada integrante de la familia es de $2.646.379 y para el grupo familiar asciende a $5.292.758. En el caso de hijos con discapacidad, no existen límites de ingresos para este beneficio.
1- Ingresá a mi ANSES
Ingresá a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.
2 - Generá el certificado
Elegí Generar Certificado, completá los datos requeridos y seleccioná Generar.
3 - Imprimí el certificado
Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.
Tené en cuenta lo siguiente:
- Asegurate que el certificado sea el del ciclo escolar en curso
- Los datos deben estar completados con letra clara y legible
- No debe tener tachaduras ni enmiendas
- De corresponder, tildá la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial"
Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida.
4 - Subilo a mi ANSES
Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año.
Recordá que podés hacer este trámite desde tu celular a través de la app mi ANSES.