¿De cuánto será la Ayuda Escolar en 2026?

Tras la publicación del Decreto 63/2025, en 2025 fue de $85.000 por hijo. ¿Será el mismo en 2026? El destino de este beneficio es contribuir a la adquisición de materiales, uniformes o cualquier elemento relacionado con el comienzo del ciclo lectivo.

Ayuda-Escolar-ANSES La Ayuda Escolar se entrega una vez al año y tiene como fin solventar parte de los gastos escolares de las familias que cumplen con ciertos requisitos de ingresos y escolaridad.

Aquellos casos que no reciban de forma automática la Ayuda Escolar 2026 en marzo, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior.

La modalidad de acreditación se mantiene sin cambios ya que el dinero se transfiere directamente a la cuenta del titular una vez que el certificado escolar ha sido presentado y validado por ANSES.

Por ahora, tanto el mecanismo de gestión como los requisitos de acceso y la dinámica de acreditación se mantienen, a la espera de la actualización oficial del monto para 2026.

Cómo realizar el trámite para cobrar la Ayuda Escolar

ANSES les recuerda a los interesados que la presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años. Y, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el formulario completo a través de mi ANSES. Para más información ingresá a las preguntas frecuentes de Ayuda Escolar Anual.

Es importante tener en cuenta los topes de ingreso vigentes, hasta febrero, por cada integrante de la familia es de $2.646.379 y para el grupo familiar asciende a $5.292.758. En el caso de hijos con discapacidad, no existen límites de ingresos para este beneficio.

1- Ingresá a mi ANSES

Ingresá a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.

2 - Generá el certificado

Elegí Generar Certificado, completá los datos requeridos y seleccioná Generar.

3 - Imprimí el certificado

Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Tené en cuenta lo siguiente:

Asegurate que el certificado sea el del ciclo escolar en curso

Los datos deben estar completados con letra clara y legible

No debe tener tachaduras ni enmiendas

De corresponder, tildá la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial"

Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida.

4 - Subilo a mi ANSES

Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año.

Recordá que podés hacer este trámite desde tu celular a través de la app mi ANSES.