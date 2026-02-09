ANSES infirmó quiénes cobran la Ayuda Escolar en febrero de 2026

ANSES: quiénes cobran la Ayuda Escolar en febrero de 2026

La ANSES explicó que febrero de 2026 es el último mes en el que se paga la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2025. El pago de febrero es para aquellos beneficiarios AUH y SUAF que hicieron el trámite en diciembre.

Es importante aclarar que el beneficio de la la Ayuda Escolar se acredita a los 60 días de haber presentado el Certificado de Escolaridad ANSES.

Ayuda-Escolar-ANSES La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.

ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar en ANSES

Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad: