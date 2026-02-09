ANSES infirmó quiénes cobran la Ayuda Escolar en febrero de 2026

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hicieron una importante aclaración al dar a conocer quiénes son los beneficiarios que reciben en febrero de 2026 los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual. Este refuerzo económico (se entrega una vez al año) lo recibe un grupo particular que cumple con los requisitos solicitados.
ANSES abona de manera automáticamente la Ayuda Escolar, siempre y cuando los titulares de la AUH y del SUAF hayan presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año.
La Ayuda Escolar Anual está destinado a cada niño, niña o adolescente en edad escolar y se requiere de la presentación obligatoria de cierta documentación para acceder a un monto fijo de $85.000 por hijo tras la publicación del Decreto 63/2025.
ANSES: quiénes cobran la Ayuda Escolar en febrero de 2026
La ANSES explicó que febrero de 2026 es el último mes en el que se paga la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2025. El pago de febrero es para aquellos beneficiarios AUH y SUAF que hicieron el trámite en diciembre.
Es importante aclarar que el beneficio de la la Ayuda Escolar se acredita a los 60 días de haber presentado el Certificado de Escolaridad ANSES.
ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.
La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:
- Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad
Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar en ANSES
Del hijo:
- Tener entre 45 días y 17 años inclusive
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)
Del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación