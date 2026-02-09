ANSES confirmó un doble bono a pagar desde el 9 de febrero: a quiénes les corresponde

La buena noticia sobre este bono, es que está confirmado que se pagará todos los meses hasta fin de año. La mala es que no está previsto que tenga un aumento.

En tanto, los beneficiarios de ANSES que cobran AUH y tengan hijos menores de 3 años o que cobren AUE, recibirán otro bono correspondiente al Complemento Leche, que en febrero será de $48.691.

ANSES: Calendario de pago de AUH

Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de febrero de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 20 de febrero de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 23 de febrero de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 24 de febrero de 2026

ANSES: Calendario de pago de AUE

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de febrero de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de febrero de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de febrero de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de febrero de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 18 de febrero de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del día 19 de febrero de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 20 de febrero de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 23 de febrero de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 24 de febrero de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de febrero de 2026

ANSES-calendario-de-pagos

La mala noticia sobre el pago de ANSES

ANSES también se encargó de confirmar una interrupción en el pago de los haberes y de las asignaciones. Esto se debe a los feriados del 16 y 17 de febrero, que llevará a que tanto las delegaciones del organismo, como los bancos, permanezcan cerrados y los pagos se vean postergados por unos días, hasta el 18 de febrero.