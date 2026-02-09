ANSES confirmó un doble bono a pagar desde el 9 de febrero: a quiénes les corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de dos bonos durante el mes de febrero y quiénes son los beneficiarios que los van a cobrar junto a sus haberes o asignaciones.
Asimismo, desde ANSES también se señaló que, a partir de este lunes 9 de febrero, se comienzan a pagar a jubilados y beneficiarios de planes sociales, como AUH y AUE, pero que hay una mala noticia sobre el calendario de pago.
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2026
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2026
Bonos confirmados por ANSES para febrero 2026
Uno de los bonos confirmados por ANSES para febrero tiene como beneficiarios a todos aquellos jubilados que cobran la mínima. Estos van a recibir, junto a sus haberes, un pago de $70.000.
La buena noticia sobre este bono, es que está confirmado que se pagará todos los meses hasta fin de año. La mala es que no está previsto que tenga un aumento.
En tanto, los beneficiarios de ANSES que cobran AUH y tengan hijos menores de 3 años o que cobren AUE, recibirán otro bono correspondiente al Complemento Leche, que en febrero será de $48.691.
ANSES: Calendario de pago de AUH
- Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 24 de febrero de 2026
ANSES: Calendario de pago de AUE
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 24 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de febrero de 2026
La mala noticia sobre el pago de ANSES
ANSES también se encargó de confirmar una interrupción en el pago de los haberes y de las asignaciones. Esto se debe a los feriados del 16 y 17 de febrero, que llevará a que tanto las delegaciones del organismo, como los bancos, permanezcan cerrados y los pagos se vean postergados por unos días, hasta el 18 de febrero.