Por qué detuvieron al ex príncipe Andrés: un nuevo capítulo en el caso Epstein

exprincipe andres y rey carlos Andrew Mountbatten-Windsor es hermano del rey Carlos III.

A su vez, reconoció que se trata de un caso que genera un fuerte interés en la opinión pública y aseguró que se comunicarán novedades cuando haya información confirmada.

Reacción del rey Carlos III

El rey Carlos III, hermano mayor de Andrés, emitió un comunicado oficial afirmando que la ley debe seguir su curso y que la investigación debe completarse con rigor. El monarca expresó su profunda preocupación por los hechos y reiteró que la familia real cooperará plenamente con las autoridades, aunque evitó hacer más comentarios mientras la investigación continúa.

Los correos que vincularían al ex príncipe Andrés con el caso Jeffrey Epstein

La investigación avanza mientras detectives británicos analizan documentos oficiales que lo señalan por presuntamente haber compartido información sensible con Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

La detención se produjo en un contexto en el que las autoridades del Reino Unido revisan declaraciones y material incluido en los llamados “archivos de Jeffrey Epstein”, donde se menciona al exduque de York en relación con el posible intercambio de datos estatales reservados con el financista estadounidense, condenado por delitos sexuales.

Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense y delincuente sexual infantil.

El foco está puesto en su desempeño como representante comercial británico entre 2001 y 2011. Entre la documentación difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuran correos electrónicos en los que habría enviado a Epstein reportes vinculados a viajes oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.