Errores comunes al decorar espacios pequeños y cómo evitarlos

arquitectura-espacios-pequeños-freepik-(2) Utilizar ambientes sin paredes físicas, generan amplitud y mayores posibilidades de ingreso de luz natural. Crédito: Freepik.

La mala distribución es otro clásico. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) advierte que ubicar muebles grandes sin planificación bloquea la circulación y reduce la funcionalidad.

Muebles inadecuados, exceso de objetos y falta de almacenamiento

Comprar muebles demasiado grandes o pesados es uno de los errores más comunes. En su informe anual de tendencias, IKEA destaca que los hogares compactos requieren mobiliario modular, plegable o multifunción.

El exceso de objetos decorativos también afecta la percepción del espacio. Se recomienda priorizar superficies despejadas y almacenamiento oculto para evitar la sensación de desorden.

La falta de soluciones de guardado es otro problema recurrente. ArchDaily, referente global en arquitectura, sugiere aprovechar la altura con estanterías del piso al techo y muebles empotrados.

muebles-arquitectura-freepik--(2) Muebles modulares para el guardado, permiten delimitar espacios funcionales, como dormir y trabajar. Crédito: Freepik.

No pensar en el uso real del espacio

Muchos errores surgen por copiar tendencias sin considerar la vida cotidiana. Los expertos de Houzz remarcan que cada decisión debe responder a una pregunta simple: ¿qué hago realmente en este ambiente?

Zonas definidas, muebles móviles y elementos que se transforman según el momento del día son esenciales para que un monoambiente funcione como dormitorio, oficina y living sin perder armonía.

Decorar un espacio pequeño no es una limitación: es una oportunidad para pensar de manera creativa y funcional. Con decisiones conscientes y el respaldo de tendencias globales, incluso los ambientes más reducidos pueden convertirse en hogares luminosos, cómodos y llenos de personalidad.