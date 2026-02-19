DIY: 2 ideas de costura para regalar que puedes realizar en casa

Costura en casa: 3 trucos DIY para realizar un hermoso regalo
Si quieres hacer un regalo bonito para alguien que está estrenando nueva casa, se mudó o está redecorando los ambientes, hoy te comparto tres opciones de truco DIY para confeccionar pequeños objetos de tela.
- La primera opción o truco de costura es un hermoso organizador de tela para guardar objetos de la cocina, el baño o el escritorio. Para confeccionar un organizador, solo basta con unir una pieza de lona estampada rectangular a una pieza de lienzo con la misma medida. Realiza un dobladillo decorativo para que se vea un poco el lienzo y une el rectángulo a la base cuadrada.
- El segundo DIY es perfecto para colocar la yerba del mate en la mesada, que se vea bonita y sin necesidad de que el paquete de yerba quede expuesto, arruinando la estética. La bolsa de yerba se realiza uniendo dos piezas rectangulares del mismo tamaño. En el borde se coloca una pequeña tira para enrollar la bolsa y un botón para cerrarla.
Paso a paso: consejos para empezar a coser en casa desde cero
Para realizar cualquier proyecto DIY de hilos, es importante detectar tu nivel de experiencia y conocimiento en el rubro antes de lanzarte a confeccionar lo que sea.
Lo mejor es organizar en bolsas y colocar etiquetas. Por ejemplo, prepara una bolsa de retazos, una de telas medianamente grandes, de telas sin usar y de ropa para reutilizar. También puedes tener a mano una bolsa con telas básicas para forros, entretelas, rellenos y friselinas.
Prepara un buen costurero de casa con los elementos básicos. Es importante tener unas tijeras de tela afiladas, lápiz, regla, hilos, agujas de diferentes medidas, papel para moldes, pinza corta hilachas y alfileres.
Si tienes máquina de coser, no olvides realizar una revisión semestral o anual, dependiendo del uso. La máquina se llena de pelusas y restos de hilos que pueden afectar la movilidad.
Elige las telas correctas, con la caída y grosor adecuados para cada DIY de costura. Si las telas encogen un poco, lo mejor es prelavarlas y plancharlas antes de cortarlas.
Practica la costura en una tela vieja antes de coser la prenda original. Para descoser puntadas más hechas, utiliza una pinza descosedora que no dañe las telas.