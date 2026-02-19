DIY: 2 ideas de costura para regalar que puedes realizar en casa

Lo mejor es organizar en bolsas y colocar etiquetas. Por ejemplo, prepara una bolsa de retazos, una de telas medianamente grandes, de telas sin usar y de ropa para reutilizar. También puedes tener a mano una bolsa con telas básicas para forros, entretelas, rellenos y friselinas.

Si recién empiezas a coser, busca DIY simples y con pocos pasos para ir mejorando poco a poco.

Prepara un buen costurero de casa con los elementos básicos. Es importante tener unas tijeras de tela afiladas, lápiz, regla, hilos, agujas de diferentes medidas, papel para moldes, pinza corta hilachas y alfileres.

Si tienes máquina de coser, no olvides realizar una revisión semestral o anual, dependiendo del uso. La máquina se llena de pelusas y restos de hilos que pueden afectar la movilidad.

Elige las telas correctas, con la caída y grosor adecuados para cada DIY de costura. Si las telas encogen un poco, lo mejor es prelavarlas y plancharlas antes de cortarlas.

Practica la costura en una tela vieja antes de coser la prenda original. Para descoser puntadas más hechas, utiliza una pinza descosedora que no dañe las telas.