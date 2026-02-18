Cómo eliminar a las hormigas de casa usando un poco de vodka: repelente casero efectivo

El alto contenido de alcohol etílico en el vodka disuelve estos rastros químicos, dejando a la colonia desorientada y forzándola a abandonar la casa.

casa, hormigas

Además, si el líquido entra en contacto directo con las plagas, actúa como un desecante que afecta su exoesqueleto, eliminando el problema de forma inmediata sin dejar residuos tóxicos en superficies donde se preparan alimentos.

Para transformar una botella de licor en una herramienta de control de plagas, sigue estas recomendaciones:

Preparación de la solución: mezcla en un atomizador dos partes de vodka por una de agua. Si la invasión es severa, puedes utilizar el alcohol puro.

mezcla en un atomizador dos partes de vodka por una de agua. Si la invasión es severa, puedes utilizar el alcohol puro. Identificación de puntos críticos: rocía los marcos de las ventanas, zócalos y cualquier grieta por donde las hormigas suelan filtrarse.

rocía los marcos de las ventanas, zócalos y cualquier grieta por donde las suelan filtrarse. Limpieza de rastros: pasa un paño humedecido con la mezcla sobre las encimeras de la cocina para eliminar cualquier rastro de feromonas previo.

La gran ventaja de usar vodka contra las hormigas

La gran ventaja de utilizar vodka en la casa es su seguridad. A diferencia de los insecticidas industriales, no representa un riesgo para las mascotas o los niños pequeños, y su olor se disipa mucho más rápido que el de otros elementos caseros.

Sin embargo, los expertos advierten que, aunque es una solución excelente para controlar las plagas visibles, es fundamental mantener la higiene general, sellando alimentos dulces y reparando fugas de agua para evitar el regreso de las hormigas.