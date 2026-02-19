China desafía y supera a Estados Unidos construyendo submarinos más rápido que nunca

El informe sostiene que el país ha expandido sus astilleros, especialmente el de Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. en Huludao, para sostener esta mayor producción, mientras que Estados Unidos enfrenta dificultades para alcanzar sus propios objetivos de construcción, como la meta de dos submarinos de ataque clase Virginia por año.

_Construcción de submarinos nucleares (1)

Estados Unidos sigue teniendo el poder

Pese a este ritmo de construcción, los analistas señalan que la ventaja cualitativa aún favorece a Estados Unidos y a las marinas europeas, ya que los submarinos chinos no serían tan silenciosos ni avanzados tecnológicamente como sus homólogos occidentales, lo que es crucial en operaciones antibuque o antisubmarinas, aunque la superioridad numérica podría inclinar la balanza en escenarios de alta intensidad.

China también mantiene una flota considerable de submarinos de propulsión convencional, con decenas de unidades operativas, una fuerza que Washington no posee, ya que la Marina de Estados Unidos opera exclusivamente submarinos nucleares.

Desde la perspectiva estratégica de Washington, este crecimiento acelerado de la capacidad submarina china plantea retos para el dominio marítimo estadounidense, especialmente en el IndoPacífico, donde China busca consolidar su influencia y capacidad de disuasión.