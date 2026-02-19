Un nuevo informe de un centro de estudios internacional ha encendido las alarmas estratégicas sobre la carrera naval entre Estados Unidos y China, al señalar que Pekín ha acelerado en forma considerable la construcción de submarinos nucleares y ya está lanzando más unidades que la Marina estadounidense, algo que podría alterar el equilibrio de poder submarino en el mundo.
China desafía y supera a Estados Unidos construyendo submarinos más rápido que nunca
Aunque Estados Unidos aún conserva una flota más grande y técnicamente avanzada en servicio, el ritmo de construcción de submarinos nucleares por parte de China supera ahora al estadounidense
Según el análisis del International Institute for Strategic Studies (IISS), entre 2021 y 2025 China ha lanzado 10 submarinos de propulsión nuclear, superando a Estados Unidos, que botó 7 en ese mismo periodo, y también superando en tonelaje total botado. Son 79. 000 toneladas frente a 55.500 toneladas. Esta tendencia marca un cambio significativo respecto al lustro anterior (2016–2020), cuando Pekín solo había sumado 3 submarinos frente a los 7 de Estados Unidos de aquel ciclo.
China desafía y supera a Estados Unidos construyendo submarinos más rápido que nunca
El crecimiento incluye tanto submarinos de misiles balísticos (SSBN) como submarinos de ataque (SSN), lo que refuerza la capacidad ofensiva y disuasiva de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN). Estos SSBN, como los de la clase Tipo 094, forman parte de la tríada nuclear china junto con misiles intercontinentales y bombarderos estratégicos. Además, Beijing avanza en la producción de nuevos diseños como el Tipo 096, previsto para entrar en servicio a finales de esta década o principios de la próxima.
El informe sostiene que el país ha expandido sus astilleros, especialmente el de Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. en Huludao, para sostener esta mayor producción, mientras que Estados Unidos enfrenta dificultades para alcanzar sus propios objetivos de construcción, como la meta de dos submarinos de ataque clase Virginia por año.
Estados Unidos sigue teniendo el poder
Pese a este ritmo de construcción, los analistas señalan que la ventaja cualitativa aún favorece a Estados Unidos y a las marinas europeas, ya que los submarinos chinos no serían tan silenciosos ni avanzados tecnológicamente como sus homólogos occidentales, lo que es crucial en operaciones antibuque o antisubmarinas, aunque la superioridad numérica podría inclinar la balanza en escenarios de alta intensidad.
China también mantiene una flota considerable de submarinos de propulsión convencional, con decenas de unidades operativas, una fuerza que Washington no posee, ya que la Marina de Estados Unidos opera exclusivamente submarinos nucleares.
Desde la perspectiva estratégica de Washington, este crecimiento acelerado de la capacidad submarina china plantea retos para el dominio marítimo estadounidense, especialmente en el IndoPacífico, donde China busca consolidar su influencia y capacidad de disuasión.