Con un espíritu resiliente, Mariano Santiago busca revancha en su segunda etapa en Godoy Cruz

Mariano Santiago y su revancha en Godoy Cruz

Un nuevo amanecer apareció para Mariano Santiago en Godoy Cruz donde, con apenas un partido en Primera Nacional, ya se calzó la casaca de titular. "Estoy contento por volver a la titularidad, por poder sumar minutos. Me fui de acá en busca de minutos a Quilmes y, por alguna que otra circunstancia, tampoco pude sumar mucho. Tuve mucho cambio de cuerpo técnico, de dirigencia allá; en cinco meses que estuve tuve dos dirigencias y tres técnicos, así que se hizo un poco difícil también. Pero ahora estoy contento con la oportunidad; agradecido al cuerpo técnico y con el presidente que me dieron la oportunidad de volver, para mí es súper importante", señaló el volante en Radio Nihuil.

m santiago alte brown Mariano Santiago llegó a Godoy Cruz por primera vez proveniente de Almirante Brown. Foto: Gentileza.

Sobre su paso en Quilmes y una primera etapa de poco rodaje en Godoy Cruz. "Fueron tiempos difíciles, duros, mucho aprendizaje y esfuerzo también. Yo cuando llegué a Godoy Cruz era un chico. Ahora siento que estoy un poco más maduro tanto mentalmente como en todos los aspectos. Siento que quizás jugar con ciertos jugadores como Hernán (López Muñoz), como (Tomás) Conechny también me hicieron crecer.Fueron años duros en los que que uno se tiene que apoyar en la familia y eso fue lo que mayormente me sacó adelante: estar con mi familia y tenerlos cerca. Si bien la distancia de Mendoza a Buenos Aires (yo soy de allá) es complicada, ellos siempre estuvieron presentes de la manera que pudieron y bueno, eso también me ayudó bastante".

Su rol en esta nueva etapa en el Tomba. "El rol no es fijo, es un poco también adaptarse a las cualidades del rival. Con Vicente (Poggi) nos entendemos bien. Por ahí el Indio (Fernández) un poco más adelantado; depende del rival, depende de cómo se paren ellos, puede ir variando. El rol es jugar ahí de doble cinco, un poco más suelto, un poco más atrás a veces si Vicente se suelta, pero siempre manteniendo el orden y dándole juego al equipo".

mariano santiago godoy cruz Mariano Santiago volvió a Godoy Cruz buscando su oportunidad. Foto: Gentileza.

La forma de Mariano Toedtli para preparar el equipo para cada partido. "Siempre primero estamos nosotros, nuestra idea, nuestro planteamiento en el partido y después el rival. Ahora se viene Defensores de Belgrano, ellos tienen jugadores que son bastante ofensivos, te plantean una presión bastante alta, así que a eso también hay que prestarle atención en el partido. Por eso te digo que hay que acomodarse al rival también, pero eso no quiere decir que se deje de lado su idea".

El partido frente a Ciudad de Bolívar. "Nos quedó un sabor amargo en lo principal por el empate. Nos queríamos llevar los tres puntos, pero bueno, no se pudo. Sabíamos que era un rival duro, que se iban a meter atrás, que iban a esperar el error nuestro para intentar convertir. Por suerte pudimos reponernos y conseguir el empate. Uno lo ve como un punto con sabor a poco, pero en la categoría es importante sumar. Es un torneo largo, son 36 fechas y cada punto cuenta".