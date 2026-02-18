Inicio Ovación Mundial Champions League
Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero, en la Champions League: horarios y dónde verlos

Los 16avos de la Champions League continúa durante la jornada del miércoles con presencia de varios jugadores argentinos

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
La Champions League continúa con presencia de jugadores argentinos.

La primera fecha de los partidos de ida de los playoffs de los 16avos de final de la Champions League dejó encuentros para todos los gustos: goleadas, polémicas, golazos y llaves que parecen sentenciadas. Este miércoles, la acción continuará con cuatro partidos igual de atractivos.

En el nuevo formato del torneo de clubes más importante de Europa, ocho equipos ya esperan en octavos de final, mientras que otros 16 buscan sacar el boleto para clasificar a esa instancia. De esta manera, habrá varios argentinos en cancha defendiendo los colores del Inter de Milán, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.

lautaro-martinez-1
Lautaro Mart&iacute;nez juega los 16avos de la Champions League.

Resultados del martes 17 de febrero en la Champions League

  • Galatasaray 5 - Juventus 2.
  • Benfica 0 - Real Madrid 1.
  • Borussia Dortmund 2 - Atalanta 0.
  • Mónaco 2 - PSG 3.
Diego Simeone

Presencia de jugadores argentinos en los partidos de Champions League

A partir de las 17 (hora de Argentina) el Bayer Leverkusen - con Exequiel Palacios y Equi Fernández - visitará a Olympiakos. En el mismo horario el Atlético de Madrid de Diego Simeone viajará Bélgica para enfrentar al Brujas; el conjunto español tiene en sus filas a Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Además, paralelamente, también saldrá a la cancha el Inter de Milán, quienes enfrentarán a una de las revelaciones de la Champions League: el Bodo / Glimt. El equipo italiano tiene como capitán, goleador y figura a Lautaro Martínez.

16avos de final - Champions League
As&iacute; son los 16avos de final de la Champions League.

Los partidos de la Champions League para el miércoles: horarios y dónde verlos

  • 14.45 - Qarabag vs. Newcastle United - Fox Sports Argentina - Disney+ Premium.
  • 17 - Olympiakos vs. Bayer Leverkusen - ESPN 3 - Disney+ Premium.
  • 17 - Brujas vs. Atlético Madrid - ESPN - Disney+ Premium.
  • 17 - Bodo / Glimt vs. Inter - ESPN 2 - Disney+ Premium.

Los partidos de vuelta se realizarán el 24 y el 25 de febrero. No se tiene en cuenta los goles de visitantes como en épocas de antaño, es así que quien convierta más goles (sin importar localías) clasificará a los octavos de final de la Champions League donde aguardan:

  • Arsenal.
  • Bayern Múnich.
  • Liverpool.
  • Tottenham.
  • Barcelona.
  • Chelsea.
  • Sporting Lisboa.
  • Manchester City.

