Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero, en la Champions League: horarios y dónde verlos

En el nuevo formato del torneo de clubes más importante de Europa, ocho equipos ya esperan en octavos de final, mientras que otros 16 buscan sacar el boleto para clasificar a esa instancia. De esta manera, habrá varios argentinos en cancha defendiendo los colores del Inter de Milán, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.

Resultados del martes 17 de febrero en la Champions League

Galatasaray 5 - Juventus 2.

Benfica 0 - Real Madrid 1.

Borussia Dortmund 2 - Atalanta 0.

Mónaco 2 - PSG 3.

Presencia de jugadores argentinos en los partidos de Champions League

A partir de las 17 (hora de Argentina) el Bayer Leverkusen - con Exequiel Palacios y Equi Fernández - visitará a Olympiakos. En el mismo horario el Atlético de Madrid de Diego Simeone viajará Bélgica para enfrentar al Brujas; el conjunto español tiene en sus filas a Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.