Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero, en la Champions League: horarios y dónde verlos

La primera fecha de los partidos de ida de los playoffs de los 16avos de final de la Champions Leaguedejó encuentros para todos los gustos: goleadas, polémicas, golazos y llaves que parecen sentenciadas. Este miércoles, la acción continuará con cuatro partidos igual de atractivos.
En el nuevo formato del torneo de clubes más importante de Europa, ocho equipos ya esperan en octavos de final, mientras que otros 16 buscan sacar el boleto para clasificar a esa instancia. De esta manera, habrá varios argentinos en cancha defendiendo los colores del Inter de Milán,Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.
Resultados del martes 17 de febrero en la Champions League
Galatasaray 5 - Juventus 2.
Benfica 0 - Real Madrid 1.
Borussia Dortmund 2 - Atalanta 0.
Mónaco 2 - PSG 3.
Presencia de jugadores argentinos en los partidos de Champions League
A partir de las 17 (hora de Argentina) el Bayer Leverkusen - con Exequiel Palacios y Equi Fernández - visitará a Olympiakos. En el mismo horario el Atlético de Madrid de Diego Simeone viajará Bélgica para enfrentar al Brujas; el conjunto español tiene en sus filas a Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
Además, paralelamente, también saldrá a la cancha el Inter de Milán, quienes enfrentarán a una de las revelaciones de la Champions League: el Bodo / Glimt. El equipo italiano tiene como capitán, goleador y figura a Lautaro Martínez.
Los partidos de la Champions League para el miércoles: horarios y dónde verlos
14.45 - Qarabag vs. Newcastle United - Fox Sports Argentina - Disney+ Premium.
17 - Brujas vs. Atlético Madrid - ESPN - Disney+ Premium.
17 - Bodo / Glimt vs. Inter - ESPN 2 - Disney+ Premium.
Los partidos de vuelta se realizarán el 24 y el 25 de febrero. No se tiene en cuenta los goles de visitantes como en épocas de antaño, es así que quien convierta más goles (sin importar localías) clasificará a los octavos de final de la Champions League donde aguardan: