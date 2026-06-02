Scaloni tiene buenas noticias en la Selección argentina: los dos jugadores que recibieron el alta

El otro de los averiados que ya dejó atrás su molestia es Julián Álvarez, quien había terminado la temporada con un esguince de tobillo en el Atlético de Madrid. Internamente comunicaron que ya está recuperado y apto para jugar los partidos preparatorios.

Julián Álvarez Julián Álvarez tiene el alta en la Selección argentina.

El comunicado de la AFA con el alta del Cuti Romero y Julián Álvarez

"Los jugadores Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron con normalidad junto al resto del equipo durante todo el entrenamiento de este lunes, quedando a disposición del cuerpo técnico de ahora en adelante", fue el parte médico oficial que compartió la AFA en su portal.

A diferencia del Cuti, la recuperación de Julián Álvarez estaba dentro de los plazos previstos. El delantero no había podido terminar la temporada en España por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido durante la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, en Madrid, aunque incluso llegó a reaparecer para la revancha. Era una lesión grado 1, por lo que nunca hubo tanta preocupación en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.