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Scaloni tiene buenas noticias en la Selección argentina: los dos jugadores que recibieron el alta

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, recibió buenas noticias. El elenco nacional se prepara para debutar en el Mundial 2026 ante Argelia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni recibió buenas noticias en la Selección argentina.

Scaloni recibió buenas noticias en la Selección argentina.

Hay buenas noticias en la Selección argentina. El DT albiceleste, Lionel Scaloni, recibió buenas nuevas en medio de la preparación para el debut en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, que será ante Argelia el 16 de junio a las 22 (hora de nuestro país).

La primera gran noticia que hubo en el búnker de la Selección argentina en Kansas tiene que ver con Cristian Romero. De la larga lista de lesionados, el defensor -que padecía una dolencia en la rodilla- fue el primero en recibir el alta y ya está a disposición de Lionel Scaloni.

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El Cuti Romero ya se entrena con la Selecci&oacute;n argentina.

El Cuti Romero ya se entrena con la Selección argentina.

La AFA dijo que ya el Cuti se entrenó con normalidad junto al resto del equipo a casi 50 días de la lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha.

El otro de los averiados que ya dejó atrás su molestia es Julián Álvarez, quien había terminado la temporada con un esguince de tobillo en el Atlético de Madrid. Internamente comunicaron que ya está recuperado y apto para jugar los partidos preparatorios.

Julián Álvarez
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez tiene el alta en la Selecci&oacute;n argentina.

Julián Álvarez tiene el alta en la Selección argentina.

El comunicado de la AFA con el alta del Cuti Romero y Julián Álvarez

"Los jugadores Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron con normalidad junto al resto del equipo durante todo el entrenamiento de este lunes, quedando a disposición del cuerpo técnico de ahora en adelante", fue el parte médico oficial que compartió la AFA en su portal.

A diferencia del Cuti, la recuperación de Julián Álvarez estaba dentro de los plazos previstos. El delantero no había podido terminar la temporada en España por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido durante la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, en Madrid, aunque incluso llegó a reaparecer para la revancha. Era una lesión grado 1, por lo que nunca hubo tanta preocupación en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

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