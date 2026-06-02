Dura acusación contra la Selección argentina, Messi y Cristiano Ronaldo: Diego Lugano prendió el ventilador

Según el ex capitán de la Celeste, Portugal es uno de los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo de 2026. Y destacó la presencia de Cristiano Ronaldo.

El ex zaguero fue picante -aunque lo dijo en un tono de humor- y estableció un paralelismo con lo ocurrido en Qatar 2022, certamen que terminó con la consagración de la Selección Argentina y en el que Lionel Messi convirtió varios penales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liberta___depre/status/2061774956329927086&partner=&hide_thread=false Diego Lugano no 'Resenha da Rodada', sobre a seleção portuguesa ser uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo.



"Portugal (é favorito) porque Cristiano vai ter pênaltis a favor como teve Messi no Catar!"



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La dura acusación de Diego Lugano contra la Selección argentina, Messi y Cristiano Ronaldo

"Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica (risas)”, dijo el polémico ex jugador uruguayo durante su participación en la señal brasileña.

Messi copa del mundo Lugano cargó contra Messi.

Siguiendo por la misma línea, Lugano dijo que el país sudamericano que llegará más lejos será la Selección de Brasil, comandada por Carlo Ancelotti. "Brasil es el equipo sudamericano en el que tengo más expectativas para que llegue lejos. Va a ir de menos a más", reveló.

Cristiano Ronaldo Lugano dijo que la Portugal de Cristiano Ronaldo sería beneficiada en el Mundial.

Otra polémica declaración de Diego Lugano contra la Selección argentina

"A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados", había dicho Lugano en 2023.

Lugano alcanzó el cuarto puesto con la Celeste en Sudáfrica 2010 y en el 2011 fue campeón de la Copa América en Argentina.