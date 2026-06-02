Con dorsales confirmados: la Selección argentina definió los números de las camisetas para el Mundial

La Selección argentina tiene los dorsales confirmados. El elenco nacional tiene definidos los números de las camisetas que usarán los 26 futbolistas elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
La Selección argentina confirmó los dorsales que usarán los 26 futbolistas que eligió Lionel Scaloni para el Mundial 2026
La Selección argentina tiene los dorsales confirmados. El elenco nacional tiene definidos los números de las camisetas que usarán los 26 futbolistas elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
La Selección argentina, que fue campeona del mundo en Qatar 2022 debutará el 16 de junio desde las 22 (hora Argentina) ante Argelia en Kansas City.
La lista definitiva cuenta con la base campeona en el Mundial anterior, aunque también contará con ocho futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista: Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nicolás Paz y José Manuel López.
La mayoría de los campeones del mundo mantendrán sus números habituales. Emiliano Martínez seguirá con la 23, Cristian Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7, Alexis Mac Allister con la 20, Enzo Fernández con la 24, Julián Álvarez con la 9, Lautaro Martínez con la 22 y Lionel Messi con la emblemática 10.
Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25. Además, Giovani Lo Celso heredará la histórica número 11 que dejó Ángel Di María, mientras que Lisandro Martínez pasará a utilizar la 6, dorsal que pertenecía a Germán Pezzella.
De cara a la Copa del Mundo, el elenco nacional disputará dos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama. Luego del estreno mundialista, enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27.