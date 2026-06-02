Con dorsales confirmados: la Selección argentina definió los números de las camisetas para el Mundial

La lista definitiva cuenta con la base campeona en el Mundial anterior, aunque también contará con ocho futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista: Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nicolás Paz y José Manuel López.

La mayoría de los campeones del mundo mantendrán sus números habituales. Emiliano Martínez seguirá con la 23, Cristian Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7, Alexis Mac Allister con la 20, Enzo Fernández con la 24, Julián Álvarez con la 9, Lautaro Martínez con la 22 y Lionel Messi con la emblemática 10.

Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25. Además, Giovani Lo Celso heredará la histórica número 11 que dejó Ángel Di María, mientras que Lisandro Martínez pasará a utilizar la 6, dorsal que pertenecía a Germán Pezzella.

Lionel Messi Messi llevará el emblemático 10.

De cara a la Copa del Mundo, el elenco nacional disputará dos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama. Luego del estreno mundialista, enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27.

La lista de la Selección argentina con sus dorsales: