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Con dorsales confirmados: la Selección argentina definió los números de las camisetas para el Mundial

La Selección argentina confirmó los dorsales que usarán los 26 futbolistas que eligió Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Alexis Mac Allister seguirá usando el número 20 en la Selección argentina.

Alexis Mac Allister seguirá usando el número 20 en la Selección argentina.

La Selección argentina tiene los dorsales confirmados. El elenco nacional tiene definidos los números de las camisetas que usarán los 26 futbolistas elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La Selección argentina, que fue campeona del mundo en Qatar 2022 debutará el 16 de junio desde las 22 (hora Argentina) ante Argelia en Kansas City.

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Enzo Fern&aacute;ndez usar&aacute; el n&uacute;mero 20.

Enzo Fernández usará el número 20.

La lista definitiva cuenta con la base campeona en el Mundial anterior, aunque también contará con ocho futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista: Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nicolás Paz y José Manuel López.

La mayoría de los campeones del mundo mantendrán sus números habituales. Emiliano Martínez seguirá con la 23, Cristian Romero con la 13, Rodrigo De Paul con la 7, Alexis Mac Allister con la 20, Enzo Fernández con la 24, Julián Álvarez con la 9, Lautaro Martínez con la 22 y Lionel Messi con la emblemática 10.

Musso llevará la camiseta número 1, Balerdi la 2, Barco la 8, González la 15, Simeone la 17, Paz la 18, López la 21 y Medina la 25. Además, Giovani Lo Celso heredará la histórica número 11 que dejó Ángel Di María, mientras que Lisandro Martínez pasará a utilizar la 6, dorsal que pertenecía a Germán Pezzella.

Lionel Messi
Messi llevar&aacute; el emblem&aacute;tico 10.

Messi llevará el emblemático 10.

De cara a la Copa del Mundo, el elenco nacional disputará dos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama. Luego del estreno mundialista, enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27.

La lista de la Selección argentina con sus dorsales:

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Lisandro Martínez
  7. Rodrigo De Paul
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Giovani Lo Celso
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. José López
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina

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