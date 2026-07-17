Cuántas veces jugaron la Selección argentina y España en Mundiales: el historial completo

Pese a que hablamos de dos de las grandes potencias de este deporte, el historial entre la Selección argentina y España en la Copa del Mundo data de solamente un cruce. Este se dio en el Mundial 1966, el cual se disputó en Inglaterra.
La Selección argentina y España jugarán su decimoquinto partido en contra. ¿Cuántos fueron por Mundiales?
Pese a que hablamos de dos de las grandes potencias de este deporte, el historial entre la Selección argentina y España en la Copa del Mundo data de solamente un cruce. Este se dio en el Mundial 1966, el cual se disputó en Inglaterra.
Ese único y lejano antecedente ocurrió el 13 de julio, en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos de la mencionada competencia.
Si bien acumulan 14 enfrentamientos entre sí, solo una vez se cruzaron en una Copa del Mundo, un dato que desafía toda lógica estadística.
Para recordar aquel cruce, debemos retroceder hasta julio de 1966. En aquella ocasión el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo logró imponerse por 2 a 1 ante el conjunto europeo.
Los goles del triunfo argentino llegaron gracias a un doblete del delantero Luis Fabián Artime, por entonces jugador de Independiente (y padre del actual presidente de Belgrano de Córdoba). El atacante logró doblegar al arquero español Iribar en dos ocasiones: primero con un zurdazo y luego con un derechazo que selló el resultado definitivo.
Con esta victoria, la Selección argentina dio un paso clave en una campaña que finalizaría en los cuartos de final ante el anfitrión y posterior campeón, Inglaterra.
En total, son 14 los partidos entre ambos: