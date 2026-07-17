Cuántas veces jugaron la Selección argentina y España en Mundiales: el historial completo

Para recordar aquel cruce, debemos retroceder hasta julio de 1966. En aquella ocasión el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo logró imponerse por 2 a 1 ante el conjunto europeo.

La Selección argentina le ganó a España en el Mundial de Inglaterra 1966.

Los goles del triunfo argentino llegaron gracias a un doblete del delantero Luis Fabián Artime, por entonces jugador de Independiente (y padre del actual presidente de Belgrano de Córdoba). El atacante logró doblegar al arquero español Iribar en dos ocasiones: primero con un zurdazo y luego con un derechazo que selló el resultado definitivo.

Con esta victoria, la Selección argentina dio un paso clave en una campaña que finalizaría en los cuartos de final ante el anfitrión y posterior campeón, Inglaterra.

El historial completo entre Argentina y España

En total, son 14 los partidos entre ambos: