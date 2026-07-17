El encuentro entre Donald Trump y Chiqui Tapia en la previa de la gran final del Mundial 2026

Después, durante los discursos, Trump dijo: "Inglaterra tiene un gran jugador en Harry (Kane). Jugué golf con él, fantastico chico. Quizás cometieron un error cuando volvieron a su mejor jugador un defensor, pero que sé yo de soccer".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entre otros dirigentes, participaron de la foto dirigencial y el encuentro entre Trump y Tapia llegó justo después de que desde Washington la Casa Blanca haya respaldado el derecho de los jugadores de la Selección de reclamar por las Islas Malvinas, tal como ocurrió tras el triunfo ante Inglaterra, un gesto que generó críticas incluso dentro del propio gobierno nacional.

“Esta Copa del Mundo ha superado todas las expectativas... El sueño americano, señor Presidente, se hizo realidad. Esta Copa del Mundo no habría sido un éxito tan increíble sin usted", dijo luego Infantino a la hora de los discursos.

Trump y Tapia estarán el domingo en la final del Mundial 2026

Donald Trump estará el próximo domingo en Nueva Jersey presenciando el encuentro entre Argentina y España y es un hecho que será parte de la ceremonia de premiación y entregará el trofeo, tal como ocurrió en el Mundial de Clubes del año pasado.

Tapia estará en el palco de honor junto a las autoridades de FIFA, CONMEBOL, UEFA y sus pares de la Real Federación Española de Fútbol, y también estará formando parte de la premiación sea cual sea el resultado.