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El encuentro entre Donald Trump y Chiqui Tapia en la previa de la gran final del Mundial 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, saludó a Claudio Tapia, máximo dirigente de la AFA, durante una reunión protocolar en Nueva York.

Por UNO
Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, saludó amistosamente a Claudio Tapia, máximo dirigente de la AFA, cuando ambos participaron de una foto con los más altos dirigentes de la FIFA y las diferentes Confederaciones continentales durante una reunión protocolar realizada en el Trump Tower, en Nueva York, a horas de la final del Mundial 2026.

Trump felicitó a Chiqui Tapia por la actuación del equipo argentino, el desempeño de Lionel Messi y por haber llegado nuevamente a la final. Además, de resaltar el "gran partido" que ganó la Selección Argentina ante Inglaterra.

El saludo entre Donald Trump y Claudio Tapia en Nueva York.

El saludo entre Donald Trump y Claudio Tapia en Nueva York.

Luego, fiel a su estilo, el primer mandatario norteamericano le preguntó al presidente de AFA si el equipo dirigido por Lionel Scaloni está en condiciones de "repetir" y ganar por segunda vez consecutiva la Copa del Mundo.

Después, durante los discursos, Trump dijo: "Inglaterra tiene un gran jugador en Harry (Kane). Jugué golf con él, fantastico chico. Quizás cometieron un error cuando volvieron a su mejor jugador un defensor, pero que sé yo de soccer".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entre otros dirigentes, participaron de la foto dirigencial y el encuentro entre Trump y Tapia llegó justo después de que desde Washington la Casa Blanca haya respaldado el derecho de los jugadores de la Selección de reclamar por las Islas Malvinas, tal como ocurrió tras el triunfo ante Inglaterra, un gesto que generó críticas incluso dentro del propio gobierno nacional.

“Esta Copa del Mundo ha superado todas las expectativas... El sueño americano, señor Presidente, se hizo realidad. Esta Copa del Mundo no habría sido un éxito tan increíble sin usted", dijo luego Infantino a la hora de los discursos.

Trump y Tapia estarán el domingo en la final del Mundial 2026

Donald Trump estará el próximo domingo en Nueva Jersey presenciando el encuentro entre Argentina y España y es un hecho que será parte de la ceremonia de premiación y entregará el trofeo, tal como ocurrió en el Mundial de Clubes del año pasado.

Tapia estará en el palco de honor junto a las autoridades de FIFA, CONMEBOL, UEFA y sus pares de la Real Federación Española de Fútbol, y también estará formando parte de la premiación sea cual sea el resultado.

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