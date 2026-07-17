El animal que se dirige a la costa y pesa 771 kilogramos: es el tiburón blanco más grande del Atlántico

El ejemplar, un macho apodado “Contender” y no es un tiburón común. Este animal, mide 4,27 metros de longitud y pesa alrededor de 771 kilos, dimensiones que lo convierten en un verdadero coloso de los mares de América del Norte.
El animal gigante del océano que pesa 771 kilos y se acerca a las costas
Este tiburón ya es conocido por la comunidad científica. A comienzos de 2025, la organización estadounidense OCEARCH le colocó un dispositivo de seguimiento satelital que permite registrar sus desplazamientos casi en tiempo real. El objetivo es comprender mejor los patrones migratorios, las rutas y el comportamiento de estos grandes animales.
La última señal registrada ubicó a “Contender” frente a la costa de Carolina del Norte, siguiendo una trayectoria hacia las aguas del noreste de Estados Unidos. Su recorrido lo acerca a zonas como Long Island, Massachusetts y Maine, regiones donde estos depredadores del océano suelen desplazarse en determinadas épocas del año en busca de alimento. Pero ahora; ¿Hacia dónde se dirige?
El enorme tiburón blanco que recorre el Atlántico
Según los investigadores, este animal se dirige hacia las costas de Cape Cod, en Massachusetts, y posteriormente podría continuar hacia Canadá. Este movimiento responde a su ciclo estacional, en el que busca aguas con temperaturas más adecuadas y una mayor disponibilidad de presas.
El nombre “Contender” es un homenaje a Contender Boats, empresa asociada durante años con OCEARCH y que ha apoyado sus expediciones científicas. Sus embarcaciones permiten llevar adelante misiones destinadas a estudiar y proteger a una de las especies marinas más emblemáticas y desconocidas del planeta.
En pocas palabras
- Tiburón blanco gigante: Se avistó un ejemplar de 4,27 metros y 771 kilos en el Atlántico.
- Monitoreo satelital: La organización OCEARCH sigue los movimientos del tiburón apodado “Contender” para estudiar sus patrones migratorios.
- Rumbo a costas: El animal se dirige hacia las aguas de Estados Unidos y posiblemente Canadá, siguiendo su ciclo estacional.