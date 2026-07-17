El animal que se dirige a la costa y pesa 771 kilogramos: es el tiburón blanco más grande del Atlántico

La última señal registrada ubicó a “Contender” frente a la costa de Carolina del Norte, siguiendo una trayectoria hacia las aguas del noreste de Estados Unidos. Su recorrido lo acerca a zonas como Long Island, Massachusetts y Maine, regiones donde estos depredadores del océano suelen desplazarse en determinadas épocas del año en busca de alimento. Pero ahora; ¿Hacia dónde se dirige?

El enorme tiburón blanco que recorre el Atlántico

Según los investigadores, este animal se dirige hacia las costas de Cape Cod, en Massachusetts, y posteriormente podría continuar hacia Canadá. Este movimiento responde a su ciclo estacional, en el que busca aguas con temperaturas más adecuadas y una mayor disponibilidad de presas.

El nombre “Contender” es un homenaje a Contender Boats, empresa asociada durante años con OCEARCH y que ha apoyado sus expediciones científicas. Sus embarcaciones permiten llevar adelante misiones destinadas a estudiar y proteger a una de las especies marinas más emblemáticas y desconocidas del planeta.