El animal que desapareció en los 70 y volvió a la naturaleza por una operación inédita de Estados Unidos y Londres

La operación fue un éxito. En 1982, un nuevo grupo de estos antílopes fue reintroducido en el desierto central de Omán. La recuperación de la especie todavía era incierta, pero al menos se había evitado su desaparición definitiva. Para 1996, la población en libertad en Omán había crecido con un éxito rotundo hasta alcanzar los 400 ejemplares. El proyecto era un triunfo absoluto, pero sufrió un grave revés ese mismo año, cazadores furtivos comenzaron a capturar órices vivos para venderlos ilegalmente a colecciones privadas.

La especie que logra volver a su hábitat natural

Pero esta historia tiene un final feliz. Hoy, el órice de Arabia ya no se encuentra extinto en estado salvaje, pasó a la categoría de vulnerable y se convirtió en la primera especie en lograr una mejora significativa después de haber desaparecido de su hábitat natural. Según las últimas estimaciones, existen más de 1.200 ejemplares en libertad distribuidos entre Omán, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.

Estos animales son conocidos por su extraordinaria resistencia a la sequía, su pelaje claro,que refleja el calor del desierto, y sus enormes cuernos en forma de lanza. Su capacidad de adaptación les permite sobrevivir en condiciones extremas, pueden pasar largos períodos sin beber agua, ya que obtienen la humedad necesaria de las plantas y raíces que consumen.