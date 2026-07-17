El animal que desapareció en los 70 y volvió a la naturaleza por una operación inédita de Estados Unidos y Londres

Debido al calentamiento global y a la caza desmedida, varias especies de animales alrededor del mundo se han visto amenazadas de extinción. Este es el caso de un animal conocido como el “ingeniero del desierto”, ya que su pastoreo ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema y sus pezuñas contribuyen a airear el suelo.
Se trata del órice de Arabia (Oryx leucoryx), un antílope de color claro y largos cuernos negros. En 1972, en algún lugar del Emirato de Omán, un cazador disparó al último ejemplar de esta especie que quedaba en libertad. Ese mismo año fue declarado extinto en estado salvaje. Sin embargo, todavía existía una esperanza.
El animal que regresa a la naturaleza después de estar extinto
Pocos años antes, la Sociedad Zoológica de Londres y el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido internacionalmente como WWF, habían puesto en marcha la Operación Órice, un proyecto que logró capturar a nueve de los últimos ejemplares salvajes de esta especie para iniciar un programa de reproducción en cautiverio en el zoológico de Phoenix, en Arizona.
La operación fue un éxito. En 1982, un nuevo grupo de estos antílopes fue reintroducido en el desierto central de Omán. La recuperación de la especie todavía era incierta, pero al menos se había evitado su desaparición definitiva. Para 1996, la población en libertad en Omán había crecido con un éxito rotundo hasta alcanzar los 400 ejemplares. El proyecto era un triunfo absoluto, pero sufrió un grave revés ese mismo año, cazadores furtivos comenzaron a capturar órices vivos para venderlos ilegalmente a colecciones privadas.
La especie que logra volver a su hábitat natural
Pero esta historia tiene un final feliz. Hoy, el órice de Arabia ya no se encuentra extinto en estado salvaje, pasó a la categoría de vulnerable y se convirtió en la primera especie en lograr una mejora significativa después de haber desaparecido de su hábitat natural. Según las últimas estimaciones, existen más de 1.200 ejemplares en libertad distribuidos entre Omán, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.
Estos animales son conocidos por su extraordinaria resistencia a la sequía, su pelaje claro,que refleja el calor del desierto, y sus enormes cuernos en forma de lanza. Su capacidad de adaptación les permite sobrevivir en condiciones extremas, pueden pasar largos períodos sin beber agua, ya que obtienen la humedad necesaria de las plantas y raíces que consumen.