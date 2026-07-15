España le devuelve a Vietnam una especie clave que desapareció de la naturaleza hace 20 años

Sin embargo, el ejemplar no será liberado directamente en la selva. Primero pasará a formar parte de un centro especializado de reproducción en Vietnam, donde será emparejada con otros faisanes elegidos por su diversidad genética. El objetivo de esta ave es que sus futuras crías sean las primeras en ser liberadas en reservas naturales protegidas del país, dando así el primer paso para recuperar una especie que podría volver a volar en libertad después de más de dos décadas.

Las primeras crías nacerán en su área de distribución histórica.

El complejo de alojamiento para esta ave está terminado y consta de 8 corrales de cría y 16 corrales de espera. Los corrales de cría miden 10 metros de largo, 5 metros de ancho y entre 2.5 metros y 3 metros de alto. Dentro de estos corrales, hay un área de 5 x 2.5 metros que se puede separar.

Los recintos miden 6 metros de largo, 2.5 metros de ancho y entre 2.5 y 3 metros de alto. En un futuro próximo, se transportarán faisanes de cresta blanca a estos recintos, donde recibirán los cuidados necesarios. En el interior de los recintos se ha plantado vegetación, creando un entorno que se asemeja mucho al hábitat natural.