España le devuelve a Vietnam una especie clave que desapareció de la naturaleza hace 20 años

La destrucción de su hábitat, la caza furtiva y las secuelas ecológicas de la guerra de Vietnam llevaron a esta especie al borde de la desaparición. El último avistamiento de un faisán de Edwards, también conocido como faisán de Vietnam, fuera de un centro de conservación ocurrió hace más de 20 años, cuando un ejemplar fue visto en un mercado local del país asiático.
El ave que Vietnam creía perdida y que podría volver a los bosques después de 20 años
Ahora, una hembra nacida hace dos años en un centro de conservación de la Costa del Sol ha emprendido un viaje con la esperanza de cambiar el destino de la especie. Tras un periodo de preparación en Alemania junto a otros ejemplares seleccionados para el programa, el ave llegó a Vietnam para incorporarse a un proyecto internacional que busca reintroducir al faisán de Edwards en su hábitat natural.
Sin embargo, el ejemplar no será liberado directamente en la selva. Primero pasará a formar parte de un centro especializado de reproducción en Vietnam, donde será emparejada con otros faisanes elegidos por su diversidad genética. El objetivo de esta ave es que sus futuras crías sean las primeras en ser liberadas en reservas naturales protegidas del país, dando así el primer paso para recuperar una especie que podría volver a volar en libertad después de más de dos décadas.
Las primeras crías nacerán en su área de distribución histórica.
El complejo de alojamiento para esta ave está terminado y consta de 8 corrales de cría y 16 corrales de espera. Los corrales de cría miden 10 metros de largo, 5 metros de ancho y entre 2.5 metros y 3 metros de alto. Dentro de estos corrales, hay un área de 5 x 2.5 metros que se puede separar.
Los recintos miden 6 metros de largo, 2.5 metros de ancho y entre 2.5 y 3 metros de alto. En un futuro próximo, se transportarán faisanes de cresta blanca a estos recintos, donde recibirán los cuidados necesarios. En el interior de los recintos se ha plantado vegetación, creando un entorno que se asemeja mucho al hábitat natural.
En pocas palabras
- Faisán de Edwards: Una especie vietnamita, extinta en estado salvaje por 20 años, es reintroducida.
- Programa de Conservación: Ejemplares criados en España y preparados en Alemania buscan repoblar Vietnam.
- Reintroducción Controlada: Las futuras crías serán liberadas en reservas protegidas tras reproducirse en un centro especializado.