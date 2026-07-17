Messi, Dibu y Scaloni llegaron en helicóptero al Fanatics Fest: la palabra de los protagonistas

La palabra de los protagonistas

Lionel Messi, enfrentó los micrófonos ante los hinchas: "Crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión y siempre con muchas ganas de disfrutar. Nunca pensamos en la presión, siempre lo consideramos como algo natural: jugar y pasarla bien".

"Somos un grupo competitivo, que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte colectivo, que el rival siempre juega y no siempre se puede ganar. De chiquito fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y jugador", cerró el 10.

Al ser consultado sobre su foto con Lamine Yamal, expresó: “Lamine es un grandísimo jugador, que seguí muchísimo porque juega en un club que amo y le deseo lo mejor siempre. Es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene una carrera por delante. Tiene una oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez".

"Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que ahora nos enfrentemos en una final es una locura. Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona. Intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, aunque es difícil. España tiene grandísimos jugadores y un gran juego, pero nosotros tenemos nuestras armas”, añadió Messi.

Los protagonistas posaron para la selfie.

Lionel Scaloni, por su parte, sumó: “Nos hemos criado jugando a la pelota en sitios y en lugares muy dificiles. La presión está en segundo plano, solo debemos pensar en jugar al fútbol. Siempre hay un mañana, siempre sale el sol. Hay que hacer lo que hacíamos de chiquito: jugar a la pelota sin pensar en el mañana”.

La última palabra la tuvo el Dibu: “Obviamente me sentí orgulloso de estar en la final de la Copa del Mundo 2022. Sé lo que significa para mi país llegar hasta ahí. Y una vez que la ganamos, vimos una Argentina como nunca antes había visto. Los hinchas son absolutamente apasionados, distintos a los de otros países. Ver a la gente a las dos de la mañana celebrando significa mucho orgullo para mi familia y para mi país".

"Tenemos un grupo de jugadores y entrenadores que trabajan muy duro todos los días para tratar de llevar felicidad a mi país. Vamos a dar absolutamente lo mejor de nosotros. Estamos ahí con el equipo que tenemos para traer de vuelta la Copa del Mundo y celebrar con nuestra gente”, sentenció el arquero de la Selección argentina.