Sebastián Villa firmó con Boca y se despidió de Independiente Rivadavia: "Agradecido de por vida"

Este mismo viernes, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, reveló en Radio La Red: "La negociación con Boca comenzó hace 30 días. Una vez que nos pusimos de acuerdo, terminamos rápidamente. Hoy Boca hizo el primer pago, asi que, con todo el dolor del mundo decimos que Sebastián Villa es nuevo jugador de Boca”.

Villa, quien también publicó un sugestivo mensaje a Nicolás Figal y un agradecimiento a su representante, se había ido de Boca hace 3 años y vuelve después de un paso breve por el fútbol de Bulgaria y dos años muy buenos en Independiente Rivadavia en los que acumuló 80 partidos, 13 goles y 24 asistencias.

La despedida de Sebastián Villa de Independiente Rivadavia

En paralelo al anuncio que hizo Boca Sebastián Villa hizo un posteo en sus redes sociales para despedirse de la Lepra: "Hay despedidas que cuestan porque detrás de cada partido hubo entrega, sacrificio y momentos que quedan para siempre; Hoy me toca cerrar una etapa que me hizo crecer no solo como futbolista, sino también como persona", indicó.

"Gracias a cada compañero, cuerpo técnico, dirigentes, empleados del club y, especialmente, a los hinchas que estuvieron en cada partido, en cada viaje y en cada momento, haciendo sentir su apoyo incondicional", dijo el colombiano de 30 años, quien fue padre recientemente.

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"Me llevo aprendizajes, amistades y recuerdos que voy a guardar para toda la vida. El fútbol sigue, los caminos cambian, pero hay camisetas y personas que dejan huella para siempre", agregó quien lideró a Independiente Rivadavia a conseguir la Copa Argentina 2025.

"Gracias por haberme abierto las puertas y permitirme defender estos colores con orgullo. Agradecido de por vida con el club Independiente Rivadavia y Mendoza por abrirme las puertas y hacerme sentir muy especial", finalizó.