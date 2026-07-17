Sebastián Villa firmó con Boca y se despidió de Independiente Rivadavia: "Agradecido de por vida"

Tras largas negociaciones Boca anunció este viernes que Sebastián Villa firmó su contrato y el propio futbolista colombiano se despidió de Independiente Rivadavia con un emotivo posteo en sus redes sociales.
Boca anunció que Sebastián Villa firmó su contrato y el propio futbolista colombiano se despidió de Independiente Rivadavia con un emotivo posteo.
Tras largas negociaciones Boca anunció este viernes que Sebastián Villa firmó su contrato y el propio futbolista colombiano se despidió de Independiente Rivadavia con un emotivo posteo en sus redes sociales.
El escueto comunicado xeneize indicó "El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado".
Esto se da una semana después de que Villa haya decidido no viajar a Córdoba con el plantel de la Lepra y esté desde el domingo en Buenos Aires cumpliendo con la revisación médica y otros detalles, a la espera del acuerdo definitivo por su transferencia.
Este mismo viernes, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, reveló en Radio La Red: "La negociación con Boca comenzó hace 30 días. Una vez que nos pusimos de acuerdo, terminamos rápidamente. Hoy Boca hizo el primer pago, asi que, con todo el dolor del mundo decimos que Sebastián Villa es nuevo jugador de Boca”.
Villa, quien también publicó un sugestivo mensaje a Nicolás Figal y un agradecimiento a su representante, se había ido de Boca hace 3 años y vuelve después de un paso breve por el fútbol de Bulgaria y dos años muy buenos en Independiente Rivadavia en los que acumuló 80 partidos, 13 goles y 24 asistencias.
En paralelo al anuncio que hizo Boca Sebastián Villa hizo un posteo en sus redes sociales para despedirse de la Lepra: "Hay despedidas que cuestan porque detrás de cada partido hubo entrega, sacrificio y momentos que quedan para siempre; Hoy me toca cerrar una etapa que me hizo crecer no solo como futbolista, sino también como persona", indicó.
"Gracias a cada compañero, cuerpo técnico, dirigentes, empleados del club y, especialmente, a los hinchas que estuvieron en cada partido, en cada viaje y en cada momento, haciendo sentir su apoyo incondicional", dijo el colombiano de 30 años, quien fue padre recientemente.
"Me llevo aprendizajes, amistades y recuerdos que voy a guardar para toda la vida. El fútbol sigue, los caminos cambian, pero hay camisetas y personas que dejan huella para siempre", agregó quien lideró a Independiente Rivadavia a conseguir la Copa Argentina 2025.
"Gracias por haberme abierto las puertas y permitirme defender estos colores con orgullo. Agradecido de por vida con el club Independiente Rivadavia y Mendoza por abrirme las puertas y hacerme sentir muy especial", finalizó.